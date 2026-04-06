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Jannik Sinner : « Ça me manque vrai­ment d’af­fronter Carlos Alcaraz. Mais nous savons tous les deux une chose si nous voulons nous retrouver… »

Par
Thomas S
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Netto Atp finals 2025 Turino - 16/11/2025 -

Bien présent pour le Masters 1000 de Monte‐Carlo, à la grande surprise de son grand rival, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner a juste­ment été inter­rogé au sujet de sa fameuse riva­lité avec le tenant du titre sur le Rocher.

De passage chez nos confrères de Stade 2, l’Italien, qui n’a plus affronté l’Espagnol depuis la finale du Masters en novembre dernier, n’a pas caché une certaine impa­tience à l’idée d’af­fronter à nouveau son meilleur ennemi. 

« Ça me manque vrai­ment d’af­fronter Carlos Alcaraz. C’est un joueur qui me pousse à donner le maximum et à repousser mes propres limites. Mais nous savons tous les deux que si nous voulons nous affronter, nous devons tous les deux atteindre la finale, et le chemin pour y parvenir est vrai­ment diffi­cile. Tous les joueurs dont durs à battre, alors nous verrons bien comment ça va se passer ici. »

Publié le lundi 6 avril 2026 à 19:31

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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