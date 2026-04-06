Bien présent pour le Masters 1000 de Monte‐Carlo, à la grande surprise de son grand rival, Carlos Alcaraz, Jannik Sinner a juste­ment été inter­rogé au sujet de sa fameuse riva­lité avec le tenant du titre sur le Rocher.

De passage chez nos confrères de Stade 2, l’Italien, qui n’a plus affronté l’Espagnol depuis la finale du Masters en novembre dernier, n’a pas caché une certaine impa­tience à l’idée d’af­fronter à nouveau son meilleur ennemi.

🎙️: « This year you and Carlos haven’t faced eacho­ther yet. Do you miss it ? »



🦊: « Yeah, I do miss it. He’s a player who pushes me to my limits. But we both know that if we want to face each other, we both have to reach the final, and the road to get there is really tough. » pic.twitter.com/3ACC4swbQP — jannik sinner files (@jannik_files) April 6, 2026

« Ça me manque vrai­ment d’af­fronter Carlos Alcaraz. C’est un joueur qui me pousse à donner le maximum et à repousser mes propres limites. Mais nous savons tous les deux que si nous voulons nous affronter, nous devons tous les deux atteindre la finale, et le chemin pour y parvenir est vrai­ment diffi­cile. Tous les joueurs dont durs à battre, alors nous verrons bien comment ça va se passer ici. »