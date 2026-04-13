Accueil ATP ATP - Monte Carlo

Jannik Sinner, de retour sur le trône : « Ce serait mentir de dire ça »

Par
Baptiste Mulatier
-
811

En battant Carlos Alcaraz dimanche, Jannik Sinner est devenu le deuxième joueur après Novak Djokovic à remporter consé­cu­ti­ve­ment les Masters 1000 d’Indian Wells, Miami et Monte‐Carlo, tout en repre­nant la place de numéro 1 mondial. Un retour sur le trône presque anec­do­tique pour l’Italien, dont les propos sont relayés par L’Equipe.

Question : « Vous avez toujours dit, ces derniers temps, que vous ne prêtiez pas atten­tion à la place de numéro 1 mondial, que vous préfé­riez gagner des titres. Maintenant que vous retrouvez le trône, gardez‐vous le même mantra ?« 
Sinner : « Oui, ça me fait plaisir, mais je ne change pas ce que j’ai dit. Carlos et moi, en ce moment, sommes très proches. Cela peut changer d’une semaine à l’autre. Donc pour moi, c’est assez secon­daire. Ce serait mentir de dire que je ne suis pas heureux d’être à nouveau numéro 1 mondial. Voir ce numéro à côté de mon nom signifie que nous travaillons comme il faut avec mon équipe. Mais honnê­te­ment, la chose la plus impor­tante est de bien se préparer pour les prochains tour­nois, d’avoir la bonne menta­lité. On avance étape par étape. Il y a deux Grands Chelems à jouer dans les prochaines semaines : Paris (Roland‐Garros du 24 mai au 7 juin) et Londres (Wimbledon du 29 juin au 12 juillet), qui sont pour l’ins­tant bien plus impor­tants. Et ensuite, le clas­se­ment… On verra après ces tour­nois où il en est, où j’en suis, et on verra. »

Publié le lundi 13 avril 2026 à 12:38

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥