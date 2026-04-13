En battant Carlos Alcaraz dimanche, Jannik Sinner est devenu le deuxième joueur après Novak Djokovic à remporter consé­cu­ti­ve­ment les Masters 1000 d’Indian Wells, Miami et Monte‐Carlo, tout en repre­nant la place de numéro 1 mondial. Un retour sur le trône presque anec­do­tique pour l’Italien, dont les propos sont relayés par L’Equipe.

Question : « Vous avez toujours dit, ces derniers temps, que vous ne prêtiez pas atten­tion à la place de numéro 1 mondial, que vous préfé­riez gagner des titres. Maintenant que vous retrouvez le trône, gardez‐vous le même mantra ?«

Sinner : « Oui, ça me fait plaisir, mais je ne change pas ce que j’ai dit. Carlos et moi, en ce moment, sommes très proches. Cela peut changer d’une semaine à l’autre. Donc pour moi, c’est assez secon­daire. Ce serait mentir de dire que je ne suis pas heureux d’être à nouveau numéro 1 mondial. Voir ce numéro à côté de mon nom signifie que nous travaillons comme il faut avec mon équipe. Mais honnê­te­ment, la chose la plus impor­tante est de bien se préparer pour les prochains tour­nois, d’avoir la bonne menta­lité. On avance étape par étape. Il y a deux Grands Chelems à jouer dans les prochaines semaines : Paris (Roland‐Garros du 24 mai au 7 juin) et Londres (Wimbledon du 29 juin au 12 juillet), qui sont pour l’ins­tant bien plus impor­tants. Et ensuite, le clas­se­ment… On verra après ces tour­nois où il en est, où j’en suis, et on verra. »