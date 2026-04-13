En battant Carlos Alcaraz dimanche, Jannik Sinner est devenu le deuxième joueur après Novak Djokovic à remporter consécutivement les Masters 1000 d’Indian Wells, Miami et Monte‐Carlo, tout en reprenant la place de numéro 1 mondial. Un retour sur le trône presque anecdotique pour l’Italien, dont les propos sont relayés par L’Equipe.
Question : « Vous avez toujours dit, ces derniers temps, que vous ne prêtiez pas attention à la place de numéro 1 mondial, que vous préfériez gagner des titres. Maintenant que vous retrouvez le trône, gardez‐vous le même mantra ?«
Sinner : « Oui, ça me fait plaisir, mais je ne change pas ce que j’ai dit. Carlos et moi, en ce moment, sommes très proches. Cela peut changer d’une semaine à l’autre. Donc pour moi, c’est assez secondaire. Ce serait mentir de dire que je ne suis pas heureux d’être à nouveau numéro 1 mondial. Voir ce numéro à côté de mon nom signifie que nous travaillons comme il faut avec mon équipe. Mais honnêtement, la chose la plus importante est de bien se préparer pour les prochains tournois, d’avoir la bonne mentalité. On avance étape par étape. Il y a deux Grands Chelems à jouer dans les prochaines semaines : Paris (Roland‐Garros du 24 mai au 7 juin) et Londres (Wimbledon du 29 juin au 12 juillet), qui sont pour l’instant bien plus importants. Et ensuite, le classement… On verra après ces tournois où il en est, où j’en suis, et on verra. »
Publié le lundi 13 avril 2026 à 12:38