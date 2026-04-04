Si certains en doutaient encore, Jannik Sinner est en grande forme.

Après une tournée améri­caine toni­truante où il s’est offert les Masters 1000 d’Indian et Miami sans perdre le moindre set, l’Italien est à l’en­traî­ne­ment du côté de Monte‐Carlo alors que le tournoi débute ce dimanche.

Si l’Italien n’en­trera pas en lice avant mardi ou mercredi (contre Ugo Humbert ou Moïse Kouamé), il semble en tout cas parfai­te­ment s’ha­bi­tuer aux nouvelles condi­tions comme en atteste la petite vidéo diffusée par le compte offi­ciel du tournoi où l’on peut voir le 2e mondial mettre le Monégasque, Valentin Vacherot, à plusieurs mètres de la balle.

Déjà du grand Jannik.