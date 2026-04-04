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Jannik Sinner fait très mal à Valentin Vacherot à l’entraînement

Par
Thomas S
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Si certains en doutaient encore, Jannik Sinner est en grande forme.

Après une tournée améri­caine toni­truante où il s’est offert les Masters 1000 d’Indian et Miami sans perdre le moindre set, l’Italien est à l’en­traî­ne­ment du côté de Monte‐Carlo alors que le tournoi débute ce dimanche. 

Si l’Italien n’en­trera pas en lice avant mardi ou mercredi (contre Ugo Humbert ou Moïse Kouamé), il semble en tout cas parfai­te­ment s’ha­bi­tuer aux nouvelles condi­tions comme en atteste la petite vidéo diffusée par le compte offi­ciel du tournoi où l’on peut voir le 2e mondial mettre le Monégasque, Valentin Vacherot, à plusieurs mètres de la balle. 

Déjà du grand Jannik. 

Publié le samedi 4 avril 2026 à 17:07

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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