Si certains en doutaient encore, Jannik Sinner est en grande forme.
Après une tournée américaine tonitruante où il s’est offert les Masters 1000 d’Indian et Miami sans perdre le moindre set, l’Italien est à l’entraînement du côté de Monte‐Carlo alors que le tournoi débute ce dimanche.
Si l’Italien n’entrera pas en lice avant mardi ou mercredi (contre Ugo Humbert ou Moïse Kouamé), il semble en tout cas parfaitement s’habituer aux nouvelles conditions comme en atteste la petite vidéo diffusée par le compte officiel du tournoi où l’on peut voir le 2e mondial mettre le Monégasque, Valentin Vacherot, à plusieurs mètres de la balle.
An all‐star practice on Court Rainier III 🤩@janniksin @val_vacherot #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/ow51DkIuBM— Rolex Monte‐Carlo Masters (@ROLEXMCMASTERS) April 4, 2026
Déjà du grand Jannik.
Publié le samedi 4 avril 2026 à 17:07