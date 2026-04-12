Étonnamment, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz ne s’étaient pas encore croisés en 2026. Ce sera chose faite ce dimanche, en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, avec en prime la place de numéro 1 mondial en jeu.

L’Italien accueille d’ailleurs ce 17e affron­te­ment face à son rival espa­gnol avec un certain enthou­siasme, à environ un mois et demi du début de Roland‐Garros (24 mai au 7 juin), son grand objectif de la saison après sa fameuse défaite en 2025 malgré trois balles de titre.

« C’est bien pour moi de jouer contre lui au moins une fois avant Roland‐Garros, pour voir où j’en suis sur cette surface et ce sur quoi on doit travailler. Ce match, je l’es­père, me donnera des bons ensei­gne­ments. Que je gagne ou que je perde, ce sera un bon retour et un bon point sur ce qu’on doit améliorer », a déclaré Jannik Sinner, qui a une occa­sion en or pour lui de reprendre le trône mondial, tout en rédui­sant l’écart dans ses confron­ta­tions directes avec Carlos Alcaraz (6−10).