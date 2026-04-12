Étonnamment, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz ne s’étaient pas encore croisés en 2026. Ce sera chose faite ce dimanche, en finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, avec en prime la place de numéro 1 mondial en jeu.
L’Italien accueille d’ailleurs ce 17e affrontement face à son rival espagnol avec un certain enthousiasme, à environ un mois et demi du début de Roland‐Garros (24 mai au 7 juin), son grand objectif de la saison après sa fameuse défaite en 2025 malgré trois balles de titre.
« C’est bien pour moi de jouer contre lui au moins une fois avant Roland‐Garros, pour voir où j’en suis sur cette surface et ce sur quoi on doit travailler. Ce match, je l’espère, me donnera des bons enseignements. Que je gagne ou que je perde, ce sera un bon retour et un bon point sur ce qu’on doit améliorer », a déclaré Jannik Sinner, qui a une occasion en or pour lui de reprendre le trône mondial, tout en réduisant l’écart dans ses confrontations directes avec Carlos Alcaraz (6−10).
Publié le dimanche 12 avril 2026 à 12:01