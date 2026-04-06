En décembre dernier, Carlos Alcaraz passait à côté de prix ATP du joueur préféré des fans. Pour la troi­sième année d’affilée, c’était son grand rival, Jannik Sinner, qui était plébis­cité par les suiveurs de tennis à l’issue d’un vote sur le site de l’instance dirigeante.

Quelques mois plus tard, l’Italien a reçu à Monte‐Carlo ce trophée spécial décerné pour la saison 2025.

« Honnêtement, c’est l’un des plus beaux trophées, car au fond, on joue pour les fans. J’ai déjà été élu joueur préféré des fans à plusieurs reprises, donc ça compte beau­coup pour moi », a réagi le numéro 2 mondial, forcé­ment ravi.

Jannik with the ATP Fans’ Favorite throphy 🦊❤️



« Honestly this is one of the best thro­phies, because at the end of the day we play for the fans. I’ve been Fans’ Favorite already a couple of times now, so it means a lot to me. » 🫶🏻 pic.twitter.com/srmkIadvon — jannik sinner files (@jannik_files) April 6, 2026

A noter que pour son entrée en lice au deuxième tour, Jannik Sinner affron­tera le Français Ugo Humbert.