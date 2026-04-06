Accueil ATP ATP - Monte Carlo

Jannik Sinner, préféré à Carlos Alcaraz : « Honnêtement, c’est l’un des plus beaux trophées qu’on puisse recevoir »

Par
Baptiste Mulatier
-
11

En décembre dernier, Carlos Alcaraz passait à côté de prix ATP du joueur préféré des fans. Pour la troi­sième année d’affilée, c’était son grand rival, Jannik Sinner, qui était plébis­cité par les suiveurs de tennis à l’issue d’un vote sur le site de l’instance dirigeante. 

Quelques mois plus tard, l’Italien a reçu à Monte‐Carlo ce trophée spécial décerné pour la saison 2025. 

« Honnêtement, c’est l’un des plus beaux trophées, car au fond, on joue pour les fans. J’ai déjà été élu joueur préféré des fans à plusieurs reprises, donc ça compte beau­coup pour moi », a réagi le numéro 2 mondial, forcé­ment ravi. 

A noter que pour son entrée en lice au deuxième tour, Jannik Sinner affron­tera le Français Ugo Humbert. 

Publié le lundi 6 avril 2026 à 12:42

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥