De passage sur la terrasse de Tennis Channel après son entrée en lice impec­cable face à Ugo Humbert au deuxième tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Jannik Sinner a de nouveau été inter­rogé sur son record en cours, celui du nombre de sets remportés d’af­filée en Masters 1000 (36).

Et même s’il a évidem­ment tenu à rela­ti­viser, l’Italien a quand même reconnu que cette statis­tique était assez « folle » ou « dingue ». Et venant de l’ac­tuel 2e joueur mondial, ce n’est pas rien. Extraits.

- Entrevistador : “¡36 sets seguidos en M1000… Es una locura!”



- Sinner : « ¡Sí que lo es ! Significa mucho, esta estadís­tica es genial. Pero como siempre digo, aunque pierdas un set, al final lo más impor­tante es ganar el partido ».

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Question : « Tu es un gars plutôt calme, comme tu l’as dit. Tu ne t’emballes pas trop et tu ne te décou­rages pas, mais 36 sets d’af­filée remportés en Masters 1000 ? Tu ne te dis pas parfois : « C’est fou » ?

Jannik Sinner : Oui, c’est vrai que ça l’est. Cela veut dire beau­coup, bien sûr, et c’est agréable à vivre. En même temps, je dis toujours que même si on perd un set, au final, le plus impor­tant c’est de gagner le match, et je suis content d’être dans cette posi­tion. Je suis content d’être de retour ici pour disputer à nouveau un grand tournoi, car au final, c’est un tournoi Masters. Certains joueurs sont absents, mais je suis content d’être là et j’es­père pouvoir montrer du bon tennis. »