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Jannik Sinner se lâche enfin : « Je recon­nais que c’est fou, et agréable à vivre »

Par
Thomas S
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De passage sur la terrasse de Tennis Channel après son entrée en lice impec­cable face à Ugo Humbert au deuxième tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Jannik Sinner a de nouveau été inter­rogé sur son record en cours, celui du nombre de sets remportés d’af­filée en Masters 1000 (36).

Et même s’il a évidem­ment tenu à rela­ti­viser, l’Italien a quand même reconnu que cette statis­tique était assez « folle » ou « dingue ». Et venant de l’ac­tuel 2e joueur mondial, ce n’est pas rien. Extraits. 

Question : « Tu es un gars plutôt calme, comme tu l’as dit. Tu ne t’emballes pas trop et tu ne te décou­rages pas, mais 36 sets d’af­filée remportés en Masters 1000 ? Tu ne te dis pas parfois : « C’est fou » ?
Jannik Sinner : Oui, c’est vrai que ça l’est. Cela veut dire beau­coup, bien sûr, et c’est agréable à vivre. En même temps, je dis toujours que même si on perd un set, au final, le plus impor­tant c’est de gagner le match, et je suis content d’être dans cette posi­tion. Je suis content d’être de retour ici pour disputer à nouveau un grand tournoi, car au final, c’est un tournoi Masters. Certains joueurs sont absents, mais je suis content d’être là et j’es­père pouvoir montrer du bon tennis. »

Publié le mercredi 8 avril 2026 à 19:45

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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