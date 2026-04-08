De passage sur la terrasse de Tennis Channel après son entrée en lice impeccable face à Ugo Humbert au deuxième tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Jannik Sinner a de nouveau été interrogé sur son record en cours, celui du nombre de sets remportés d’affilée en Masters 1000 (36).
Et même s’il a évidemment tenu à relativiser, l’Italien a quand même reconnu que cette statistique était assez « folle » ou « dingue ». Et venant de l’actuel 2e joueur mondial, ce n’est pas rien. Extraits.
- Entrevistador : “¡36 sets seguidos en M1000… Es una locura!”— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) April 7, 2026
- Sinner : « ¡Sí que lo es ! Significa mucho, esta estadística es genial. Pero como siempre digo, aunque pierdas un set, al final lo más importante es ganar el partido ».
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Question : « Tu es un gars plutôt calme, comme tu l’as dit. Tu ne t’emballes pas trop et tu ne te décourages pas, mais 36 sets d’affilée remportés en Masters 1000 ? Tu ne te dis pas parfois : « C’est fou » ?
Jannik Sinner : Oui, c’est vrai que ça l’est. Cela veut dire beaucoup, bien sûr, et c’est agréable à vivre. En même temps, je dis toujours que même si on perd un set, au final, le plus important c’est de gagner le match, et je suis content d’être dans cette position. Je suis content d’être de retour ici pour disputer à nouveau un grand tournoi, car au final, c’est un tournoi Masters. Certains joueurs sont absents, mais je suis content d’être là et j’espère pouvoir montrer du bon tennis. »
Publié le mercredi 8 avril 2026 à 19:45