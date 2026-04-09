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Jannik Sinner, vain­queur mais un peu inquiet : « J’ai eu un peu de mal. J’étais un peu fatigué, et j’es­père pouvoir récu­pérer autant que possible pour demain »

Par
Thomas S
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On se doutait bien qu’en s’ali­gnant sur la terre battue du Masters 1000 de Monte‐Carlo, juste après ses deux sacres consé­cu­tifs sur dur, à Indian Wells et Miami, Jannik Sinner risquait de subir un petit contrecoup. 

C’est exac­te­ment ce qu’il s’est passé ce jeudi, à l’oc­ca­sion de son huitième de finale face à Tomas Machac. Après pour­tant un premier set impec­cable (6−1), l’Italien a commencé à se sentir moins bien sur le court, allant même jusqu’à appeler le médecin pour lui faire part d’un étourdissement. 

Plus peur que de mal puis­qu’il a fini par s’im­poser en trois manches (6−1, 6–7, 6–3) même s’il a reconnu lors de l’in­ter­view d’après match une forme d’inquiétude. 

« Je pense que je peux être heureux, les jours ne se ressemblent pas tous, j’ai eu un peu de mal. J’étais un peu fatigué, j’espère pouvoir récu­pérer autant que possible pour demain (vendredi). J’essaie de donner le meilleur de moi‐même à chaque match que je dispute. Le plus impor­tant aujourd’hui, c’était d’essayer de m’en sortir d’une manière ou d’une autre. »

Publié le jeudi 9 avril 2026 à 16:33

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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