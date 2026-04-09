On se doutait bien qu’en s’alignant sur la terre battue du Masters 1000 de Monte‐Carlo, juste après ses deux sacres consécutifs sur dur, à Indian Wells et Miami, Jannik Sinner risquait de subir un petit contrecoup.
C’est exactement ce qu’il s’est passé ce jeudi, à l’occasion de son huitième de finale face à Tomas Machac. Après pourtant un premier set impeccable (6−1), l’Italien a commencé à se sentir moins bien sur le court, allant même jusqu’à appeler le médecin pour lui faire part d’un étourdissement.
Plus peur que de mal puisqu’il a fini par s’imposer en trois manches (6−1, 6–7, 6–3) même s’il a reconnu lors de l’interview d’après match une forme d’inquiétude.
« Je pense que je peux être heureux, les jours ne se ressemblent pas tous, j’ai eu un peu de mal. J’étais un peu fatigué, j’espère pouvoir récupérer autant que possible pour demain (vendredi). J’essaie de donner le meilleur de moi‐même à chaque match que je dispute. Le plus important aujourd’hui, c’était d’essayer de m’en sortir d’une manière ou d’une autre. »
Publié le jeudi 9 avril 2026 à 16:33