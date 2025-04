Voilà, c’est fini.

Auteur d’une très belle perfor­mance au premier tour pour le dernier Masters 1000 de Monte‐Carlo de sa carrière (tombeur du 39e mondial, Matteo Arnaldi), Richard Gasquet s’est incliné ce mercredi face à l’Allemand Daniel Altmaier après avoir admi­ra­ble­ment bien résisté : 5–7, 7–5, 6–2 en 2h20.

Le Français, qui prendra sa retraite à Roland‐Garros dans moins de deux mois et qui a été honoré par l’or­ga­ni­sa­tion du tournoi à l’issue de la rencontre, a égale­ment reçu l’hom­mage de notre confrère, Benoît Maylin.

Je ne pensais pas qu’il me ferait pleurer. Mais je l’ai suivi depuis tout petit jusqu’à sa défaite d’aujourd’hui. Et Ritchie nous a ébloui pendant plus de 2 décen­nies.

Et ces images rappellent toutes ces émotions moné­gasques que Gasquet nous a trans­mises.

Que de fris­sons.

Merci. https://t.co/W1d5ETwtjY — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) April 9, 2025

