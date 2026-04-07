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« Je trouve que Jannik Sinner construit de plus en plus son style de jeu sur terre battue. Il a progressé sur gazon et sur dur dans le petit jeu, et ça va vrai­ment l’aider », explique Julien Varlet

Par
Laurent Trupiano
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Nos confrères de l’Equipe sont allés inter­roger Julien Varlet sur les progrès accom­plis derniè­re­ment par Jannik Sinner. Des progrès qui peuvent aider l’Italien a être encore plus perfor­mant selon le consul­tant de Canal Plus Afrique et de l’émis­sion « Sans filet » sur winamax tv.

« Je trouve qu’il construit de plus en plus son style de jeu sur terre battue. Il a progressé sur gazon et sur dur dans le petit jeu, et ça va vrai­ment l’aider encore un peu plus sur terre battue qu’il ne maîtri­sait pas encore assez bien. Notamment quand l’ad­ver­saire est un peu en diffi­culté, pour venir poser la volée au filet, ce qu’il fait de plus en plus sur dur, ou planter une amortie, un secteur sur lequel il a travaillé »

Publié le mardi 7 avril 2026 à 10:01

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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