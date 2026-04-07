Nos confrères de l’Equipe sont allés inter­roger Julien Varlet sur les progrès accom­plis derniè­re­ment par Jannik Sinner. Des progrès qui peuvent aider l’Italien a être encore plus perfor­mant selon le consul­tant de Canal Plus Afrique et de l’émis­sion « Sans filet » sur winamax tv.

« Je trouve qu’il construit de plus en plus son style de jeu sur terre battue. Il a progressé sur gazon et sur dur dans le petit jeu, et ça va vrai­ment l’aider encore un peu plus sur terre battue qu’il ne maîtri­sait pas encore assez bien. Notamment quand l’ad­ver­saire est un peu en diffi­culté, pour venir poser la volée au filet, ce qu’il fait de plus en plus sur dur, ou planter une amortie, un secteur sur lequel il a travaillé »