Nos confrères de l’Equipe sont allés interroger Julien Varlet sur les progrès accomplis dernièrement par Jannik Sinner. Des progrès qui peuvent aider l’Italien a être encore plus performant selon le consultant de Canal Plus Afrique et de l’émission « Sans filet » sur winamax tv.
« Je trouve qu’il construit de plus en plus son style de jeu sur terre battue. Il a progressé sur gazon et sur dur dans le petit jeu, et ça va vraiment l’aider encore un peu plus sur terre battue qu’il ne maîtrisait pas encore assez bien. Notamment quand l’adversaire est un peu en difficulté, pour venir poser la volée au filet, ce qu’il fait de plus en plus sur dur, ou planter une amortie, un secteur sur lequel il a travaillé »
Publié le mardi 7 avril 2026 à 10:01