Coach d’Alexandre Muller sur Monte‐Carlo et sur une grande partie de la saison sur terre qui va arriver, Jean‐René Lisnard était pas obli­ga­toi­re­ment déçu de la perfor­mance de son poulain.

« Pour moi, quand il joue comme ça, Corentin est incon­trô­lable, il a tenté au moins 45 amor­ties et je crois qu’il en a raté une ou deux. Il est impré­vi­sible, il a un talent de dingue, c’est un joueur très spécial, il fait telle­ment du bien au tennis. Il est créatif, inventif. Alexandre revient du Maroc où il avait été malade. Il ne fait pas un mauvais match mais son adver­saire ne lui a pas donné une seule oppor­tu­nité. Maintenant la saison sur terre ne fait que commencer et il veut bien faire donc je ne fais pas de soucis’

De votre envoyé spécial à Monte‐Carlo