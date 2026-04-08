Accueil ATP ATP - Monte Carlo

Jean‐Réne Lisnard : « Moutet a un talent de dingue, il fait telle­ment du bien au tennis »

Par
Laurent Trupiano
-
532

Coach d’Alexandre Muller sur Monte‐Carlo et sur une grande partie de la saison sur terre qui va arriver, Jean‐René Lisnard était pas obli­ga­toi­re­ment déçu de la perfor­mance de son poulain. 

« Pour moi, quand il joue comme ça, Corentin est incon­trô­lable, il a tenté au moins 45 amor­ties et je crois qu’il en a raté une ou deux. Il est impré­vi­sible, il a un talent de dingue, c’est un joueur très spécial, il fait telle­ment du bien au tennis. Il est créatif, inventif. Alexandre revient du Maroc où il avait été malade. Il ne fait pas un mauvais match mais son adver­saire ne lui a pas donné une seule oppor­tu­nité. Maintenant la saison sur terre ne fait que commencer et il veut bien faire donc je ne fais pas de soucis’ 

De votre envoyé spécial à Monte‐Carlo

Publié le mercredi 8 avril 2026 à 08:30

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥