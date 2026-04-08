Coach d’Alexandre Muller sur Monte‐Carlo et sur une grande partie de la saison sur terre qui va arriver, Jean‐René Lisnard était pas obligatoirement déçu de la performance de son poulain.
« Pour moi, quand il joue comme ça, Corentin est incontrôlable, il a tenté au moins 45 amorties et je crois qu’il en a raté une ou deux. Il est imprévisible, il a un talent de dingue, c’est un joueur très spécial, il fait tellement du bien au tennis. Il est créatif, inventif. Alexandre revient du Maroc où il avait été malade. Il ne fait pas un mauvais match mais son adversaire ne lui a pas donné une seule opportunité. Maintenant la saison sur terre ne fait que commencer et il veut bien faire donc je ne fais pas de soucis’
De votre envoyé spécial à Monte‐Carlo
Publié le mercredi 8 avril 2026 à 08:30