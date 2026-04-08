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Joao Fonseca, avant d’af­fronter Matteo Berrettini en huitièmes de finale : « Je suis confiant. Je pense que les condi­tions me sont favorables »

Par
Thomas S
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Difficile vain­queur du Français Arthur Rinderknech, ce mercredi, au deuxième tour (7−5, 4–6, 6–3, en 2h30 de jeu), Joao Fonseca est devenu le plus jeune joueur à se quali­fier en huitièmes de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo depuis Richard Gasquet et Rafael Nadal. 

Une perfor­mance signi­fi­ca­tive qu’il tentera d’amé­liorer face à Matteo Berrettini, impres­sion­nant tombeur de Daniil Medvedev sur le score sans appel de 6–0, 6–0.

Interrogé en confé­rence de presse en vue de cette deuxième confron­ta­tion face à l’Italien, le Brésilien a fait part de sa confiance. Extraits. 

Q. J’aimerais vous demander : la dernière fois que vous avez affronté Matteo, votre prochain adver­saire, c’était lors de la Coupe Davis en 2024. Quels souve­nirs gardez‐vous de ce match ? Qu’attendez‐vous pour demain matin ?
JOAO FONSECA : Si je ne me trompe pas, c’était mon premier match en Coupe Davis. Oui, je pense que les condi­tions étaient diffé­rentes, bien sûr. Je veux dire, c’était sur dur en salle, et la terre battue, c’est très diffé­rent. Je crois, si je ne me trompe pas, qu’il n’a pas encore perdu un seul jeu cette semaine. Ça va être un match diffi­cile, c’est certain. On sait que Matteo est capable de battre n’im­porte qui. Il a un excellent service, un excellent coup droit. Il joue bien sur terre battue. Ça va être un match diffi­cile. Mais je suis confiant, je me sens bien cette semaine. Je pense que les condi­tions me sont favo­rables. Comme je l’ai dit, ça va être un bon match, alors allons‑y.

Publié le mercredi 8 avril 2026 à 18:42

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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