Difficile vainqueur du Français Arthur Rinderknech, ce mercredi, au deuxième tour (7−5, 4–6, 6–3, en 2h30 de jeu), Joao Fonseca est devenu le plus jeune joueur à se qualifier en huitièmes de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo depuis Richard Gasquet et Rafael Nadal.
Une performance significative qu’il tentera d’améliorer face à Matteo Berrettini, impressionnant tombeur de Daniil Medvedev sur le score sans appel de 6–0, 6–0.
Interrogé en conférence de presse en vue de cette deuxième confrontation face à l’Italien, le Brésilien a fait part de sa confiance. Extraits.
Q. J’aimerais vous demander : la dernière fois que vous avez affronté Matteo, votre prochain adversaire, c’était lors de la Coupe Davis en 2024. Quels souvenirs gardez‐vous de ce match ? Qu’attendez‐vous pour demain matin ?
JOAO FONSECA : Si je ne me trompe pas, c’était mon premier match en Coupe Davis. Oui, je pense que les conditions étaient différentes, bien sûr. Je veux dire, c’était sur dur en salle, et la terre battue, c’est très différent. Je crois, si je ne me trompe pas, qu’il n’a pas encore perdu un seul jeu cette semaine. Ça va être un match difficile, c’est certain. On sait que Matteo est capable de battre n’importe qui. Il a un excellent service, un excellent coup droit. Il joue bien sur terre battue. Ça va être un match difficile. Mais je suis confiant, je me sens bien cette semaine. Je pense que les conditions me sont favorables. Comme je l’ai dit, ça va être un bon match, alors allons‑y.
Publié le mercredi 8 avril 2026 à 18:42