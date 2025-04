En finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, avancé à midi en raison de la météo mena­çante, Lorenzo Musetti a réalisé un premier set impres­sion­nant face à un Carlos Alcaraz imprécis. Et l’Italien a réalisé une amortie somp­tueuse pour conclure la première manche (6−3).

