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Juan Carlos Ferrero répond à Toni Nadal : « Trois joueurs peuvent poser des problèmes à Carlos Alcaraz et Jannik Sinner »

Par
Baptiste Mulatier
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Près de quatre mois après l’an­nonce inat­tendue de sa sépa­ra­tion avec Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero a donné de ses nouvelles lors d’une grande inter­view accordée à Marca.

L’ancien numéro 1 mondial et vain­queur de Roland‐Garros 2003 a notam­ment donné son avis sur la défaite de Jannik Sinner contre Novak Djokovic à l’Open d’Australie en janvier dernier et cité les trois joueurs qui peuvent, selon lui, qui peuvent inquiéter les deux patrons actuels du tennis mondial. 

Q. « Toni Nadal souligne qu’en ce moment, il y a Alcaraz et Sinner, et qu’il y a une grande diffé­rence avec les autres. »

Ferrero. « Je dirais qu’il y a une certaine diffé­rence, mais pas tant que ça. Au final, Zverev a montré qu’il était proche ; peut‐être un Fritz inspiré ; et il faut toujours compter avec Djokovic. Ce sont des joueurs qui peuvent poser des problèmes à Carlos et à Jannik. Il est vrai que si les deux sont à leur meilleur niveau, ils sont supé­rieurs aux autres, mais bon, il y a des adver­saires qui peuvent leur donner du fil à retordre. »

A noter que Novak Djokovic et Taylor Fritz sont absents cette semaine à Monte‐Carlo. 

Publié le mardi 7 avril 2026 à 09:11

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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