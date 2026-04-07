Près de quatre mois après l’an­nonce inat­tendue de sa sépa­ra­tion avec Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero a donné de ses nouvelles lors d’une grande inter­view accordée à Marca.

L’ancien numéro 1 mondial et vain­queur de Roland‐Garros 2003 a notam­ment donné son avis sur la défaite de Jannik Sinner contre Novak Djokovic à l’Open d’Australie en janvier dernier et cité les trois joueurs qui peuvent, selon lui, qui peuvent inquiéter les deux patrons actuels du tennis mondial.

Q. « Toni Nadal souligne qu’en ce moment, il y a Alcaraz et Sinner, et qu’il y a une grande diffé­rence avec les autres. »

Ferrero. « Je dirais qu’il y a une certaine diffé­rence, mais pas tant que ça. Au final, Zverev a montré qu’il était proche ; peut‐être un Fritz inspiré ; et il faut toujours compter avec Djokovic. Ce sont des joueurs qui peuvent poser des problèmes à Carlos et à Jannik. Il est vrai que si les deux sont à leur meilleur niveau, ils sont supé­rieurs aux autres, mais bon, il y a des adver­saires qui peuvent leur donner du fil à retordre. »

A noter que Novak Djokovic et Taylor Fritz sont absents cette semaine à Monte‐Carlo.