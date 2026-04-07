Près de quatre mois après l’annonce inattendue de sa séparation avec Carlos Alcaraz, Juan Carlos Ferrero a donné de ses nouvelles lors d’une grande interview accordée à Marca.
L’ancien numéro 1 mondial et vainqueur de Roland‐Garros 2003 a notamment donné son avis sur la défaite de Jannik Sinner contre Novak Djokovic à l’Open d’Australie en janvier dernier et cité les trois joueurs qui peuvent, selon lui, qui peuvent inquiéter les deux patrons actuels du tennis mondial.
Q. « Toni Nadal souligne qu’en ce moment, il y a Alcaraz et Sinner, et qu’il y a une grande différence avec les autres. »
Ferrero. « Je dirais qu’il y a une certaine différence, mais pas tant que ça. Au final, Zverev a montré qu’il était proche ; peut‐être un Fritz inspiré ; et il faut toujours compter avec Djokovic. Ce sont des joueurs qui peuvent poser des problèmes à Carlos et à Jannik. Il est vrai que si les deux sont à leur meilleur niveau, ils sont supérieurs aux autres, mais bon, il y a des adversaires qui peuvent leur donner du fil à retordre. »
A noter que Novak Djokovic et Taylor Fritz sont absents cette semaine à Monte‐Carlo.
Publié le mardi 7 avril 2026 à 09:11