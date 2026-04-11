Nos confrères de l’Equipe sont allés à la rencontre du préparateur physique de Valentin Vaherot. Pour Julien Wahl, il a été facile de travailler avec Valentin car il aime façonner son corps et quelque part se faire « mal » en salle pour se muscler.
« Aujourd’hui, il est plus complet que jamais, c’est un athlète abouti. Il est assez massif sur le haut du corps. Ça lui permet d’enchaîner des matches tous les jours en servant à 200 ou 220 km/h. Si l’épaule n’est pas assez forte, ça finit par péter. L’endurance musculaire est importante pour absorber cette contrainte, la mobilité aussi. Valentin a ces trois qualités, force, endurance et mobilité. C’est très facile de travailler avec lui. Le travail en salle, il aime ça parce qu’il sent que ça lui fait du bien. Plus il se sent fort musculairement, plus il se sent fort sur le terrain. Il prend plaisir à souffrir pour être performant. Le seul truc qu’il n’aime pas, c’est le travail cardio »
Publié le samedi 11 avril 2026 à 09:22