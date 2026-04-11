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Julien Wahl, prépa­ra­teur physique de Valentin Vacherot : « Aujourd’hui, il est plus complet que jamais, c’est un athlète abouti. Il est assez massif sur le haut du corps. Ça lui permet d’en­chaîner des matches tous les jours en servant à 200 ou 220 km/h »

Par
Laurent Trupiano
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Nos confrères de l’Equipe sont allés à la rencontre du prépa­ra­teur physique de Valentin Vaherot. Pour Julien Wahl, il a été facile de travailler avec Valentin car il aime façonner son corps et quelque part se faire « mal » en salle pour se muscler.

« Aujourd’hui, il est plus complet que jamais, c’est un athlète abouti. Il est assez massif sur le haut du corps. Ça lui permet d’en­chaîner des matches tous les jours en servant à 200 ou 220 km/h. Si l’épaule n’est pas assez forte, ça finit par péter. L’endurance muscu­laire est impor­tante pour absorber cette contrainte, la mobi­lité aussi. Valentin a ces trois qualités, force, endu­rance et mobi­lité. C’est très facile de travailler avec lui. Le travail en salle, il aime ça parce qu’il sent que ça lui fait du bien. Plus il se sent fort muscu­lai­re­ment, plus il se sent fort sur le terrain. Il prend plaisir à souf­frir pour être perfor­mant. Le seul truc qu’il n’aime pas, c’est le travail cardio »

Publié le samedi 11 avril 2026 à 09:22

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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