Nos confrères de l’Equipe sont allés à la rencontre du prépa­ra­teur physique de Valentin Vaherot. Pour Julien Wahl, il a été facile de travailler avec Valentin car il aime façonner son corps et quelque part se faire « mal » en salle pour se muscler.

« Aujourd’hui, il est plus complet que jamais, c’est un athlète abouti. Il est assez massif sur le haut du corps. Ça lui permet d’en­chaîner des matches tous les jours en servant à 200 ou 220 km/h. Si l’épaule n’est pas assez forte, ça finit par péter. L’endurance muscu­laire est impor­tante pour absorber cette contrainte, la mobi­lité aussi. Valentin a ces trois qualités, force, endu­rance et mobi­lité. C’est très facile de travailler avec lui. Le travail en salle, il aime ça parce qu’il sent que ça lui fait du bien. Plus il se sent fort muscu­lai­re­ment, plus il se sent fort sur le terrain. Il prend plaisir à souf­frir pour être perfor­mant. Le seul truc qu’il n’aime pas, c’est le travail cardio »