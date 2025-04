Présent depuis le début du Masters 1000 de Monte‐Carlo en tant que consul­tante star pour Eurosport, Justine Henin a forcé­ment donné ses impres­sions sur la quali­fi­ca­tion de Carlos Alcaraz en finale, qui dispu­tera ce dimanche sa 23e finale en carrière à seule­ment 21 ans. Et cela donne un peu le tournis.

« Oui, c’est verti­gi­neux et c’est d’au­tant plus verti­gi­neux qu’il y a des moments où on parle de doute de Carlos Alcaraz, qu’il gagne un peu moins et qu’on commence tous à avoir peur car il sublime le tennis. Quand on voit tout ce qu’il est capable de faire et de proposer quand c’est si clair dans sa tête et qu’il arrive à le mettre en place, c’est juste phéno­ménal. Il y a aussi eu une évolu­tion dans son atti­tude, le statut, bien sûr, il a changé, il a évolué et on sent qu’il doit encore travailler pas mal de choses, qu’il y a encore une marge de progres­sion, ce qui est magni­fique et prometteur. »