Invitée à réagir à la victoire de Carlos Alcaraz face à Arthur Fils en quarts de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo ce vendredi, Justine Henin, consul­tante pour Eurosport, a tenu à insister sur la dimen­sion physique de ce duel tout en admet­tant que le Français pouvait avoir des regrets.

« C’est vrai que là on vient de passer près des joueurs juste après leur acco­lade au filet et on sent vrai­ment qu’ils ont beau­coup donné et qu’ils sont allés très loin. Il y a beau­coup de regrets et de décep­tion pour Arthur Fils mais c’est un match dans lequel il y a eu énor­mé­ment d’en­ga­ge­ments physiques. Il y a eu des haut et des bas avec bien sûr du déchet mais quand on voit la vitesse de jeu, la vitesse de dépla­ce­ment, l’ex­plo­si­bi­lité de l’un et de l’autre, ils sont passés par beau­coup de choses avec un Carlos Alcaraz qui a émergé en étant excep­tionnel sur cette dernière partie de match. L’apprentissage continue pour Arthur Fils mais ça doit être très, très dur en ce moment. »