Aux commen­taires de la finale sur Eurosport, la septuple lauréate en Grand Chelem Justine Henin a salué l’exploit de Jannik Sinner, devenu, grâce à sa victoire contre Carlos Alcaraz, le deuxième joueur de l’histoire après Novak Djokovic à remporter consé­cu­ti­ve­ment les Masters 1000 d’Indian Wells, Miami et Monte‐Carlo.

« Cette victoire marquera les esprits. Jannik Sinner a réalisé quelque chose de grand. Revenir des Etats‐Unis, faire cette tran­si­tion sur terre battue, sans avoir telle­ment d’at­tentes a priori, et remporter un premier grand titre sur terre battue, récu­pérer la place de numéro 1 mondial… Surtout en battant Carlos Alcaraz sur une surface sur laquelle il avait tant souf­fert. Cette défaite à Roland‐Garros avait fait mal l’année dernière. On sent un Jannik Sinner extrê­me­ment heureux, soulagé. Imaginez ce qu’il vient de faire. Il est peut‐être plus fort que jamais. »

Redevenu numéro 1 mondial, l’Italien reste sur quatre titres consé­cu­tifs en Masters 1000 en ayant concédé un seul set sur la série. Tout simple­ment monstrueux.