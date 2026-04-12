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Justine Henin, après la victoire de Sinner contre Alcaraz : « Imaginez ce qu’il vient de faire. Il est peut‐être plus fort que jamais »

Par
Baptiste Mulatier
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Aux commen­taires de la finale sur Eurosport, la septuple lauréate en Grand Chelem Justine Henin a salué l’exploit de Jannik Sinner, devenu, grâce à sa victoire contre Carlos Alcaraz, le deuxième joueur de l’histoire après Novak Djokovic à remporter consé­cu­ti­ve­ment les Masters 1000 d’Indian Wells, Miami et Monte‐Carlo. 

« Cette victoire marquera les esprits. Jannik Sinner a réalisé quelque chose de grand. Revenir des Etats‐Unis, faire cette tran­si­tion sur terre battue, sans avoir telle­ment d’at­tentes a priori, et remporter un premier grand titre sur terre battue, récu­pérer la place de numéro 1 mondial… Surtout en battant Carlos Alcaraz sur une surface sur laquelle il avait tant souf­fert. Cette défaite à Roland‐Garros avait fait mal l’année dernière. On sent un Jannik Sinner extrê­me­ment heureux, soulagé. Imaginez ce qu’il vient de faire. Il est peut‐être plus fort que jamais. »

Redevenu numéro 1 mondial, l’Italien reste sur quatre titres consé­cu­tifs en Masters 1000 en ayant concédé un seul set sur la série. Tout simple­ment monstrueux. 

Publié le dimanche 12 avril 2026 à 19:44

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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