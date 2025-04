La consul­tante en chef à Eurosport a livré son analyse concer­nant le parcours d’Alcaraz. L’Espagnol semble avoir rassurer les pus grands spécia­listes qui s’in­quié­taient notam­ment de son irrégularité.



« Alcaraz est passé par beau­coup de moments cette semaine. Il a trouvé des solu­tions, il a été capable de faire les ajus­te­ments. Ce qu’il a été capable de mettre dans le deuxième set de cette finale… Musetti avait déjà donné telle­ment, il a commencé à souf­frir et décliner physi­que­ment. Alcaraz a enfoncé le clou, il a appuyé là où ça fait très mal. Il faut être capable de le faire. On en parle comme si c’était facile, comme s’il pouvait appuyer sur un bouton pour que tout se mette en place. C’est vrai que c’est le senti­ment qu’il nous donne donc on est tenté d’en parler de cette manière. Mais c’est phéno­ménal la manière avec laquelle il a pu changer le cours des choses. Quelle entame de saison sur terre battue pour lui »