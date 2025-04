Consultante pour Eurosport et présente sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo, Justine Henin s’est forcé­ment exprimée sur le duel à venir entre Carlos Alcaraz et le Français Arthur Fils en quarts de finale. Et la Belge veut croire à une vraie opposition.

« On ne sait pas encore ce qu’il va se passer entre eux dans les prochaines années mais en tout cas il y en a un qui a déjà prouvé telle­ment de chose sur le circuit et il y en a un autre qui va jouer son troi­sième quart de finale consé­cutif dans un Masters 1000 avec cette ambi­tion et une envie débor­dante d’aller cher­cher une première demi‐finale. Alcaraz sera de toute façon favori par rapport à son vécu et son expé­rience. Ce sera un premier affron­te­ment entre les deux hommes mais c’est vrai que par rapport à ce qu’on a vu d’Arthur Fils depuis le début de ce tournoi et son match aujourd’hui face à Rublev où il a été très impres­sion­nant, on a envie de croire à un affron­te­ment de très haut niveau, une bagarre physique. On peut s’at­tendre en tout cas à quelque chose d’in­tense. Il va y avoir une effer­ves­cence autour de ce match et on espère qu’il va répondre à nos attentes mais on ne peut jamais le prévoir. »