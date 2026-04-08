Accueil ATP ATP - Monte Carlo

Justine Henin sur Medvedev, balayé 6–0, 6–0 par Berrettini : « C’est complè­te­ment fou. C’était vrai­ment un craquage complet. Il n’y a pas eu de match »

Par
Thomas S
-
3349

Daniil Medvedev va rapi­de­ment devoir effacer ce souvenir de sa mémoire. 

Totalement surclassé par Matteo Berrettini et presque inca­pable de mettre la balle dans le court, le Russe a subi la pire défaite de sa carrière, ce mercredi, au deuxième tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo : 6–0, 6–0 après à peine 50 minutes de jeu. 

Consultante pour Eurosport et présente sur le Rocher, Justine Henin n’a pas mâché ses mots au sujet de la pres­ta­tion et de l’at­ti­tude du 10e joueur mondial. 

« C’est complè­te­ment fou. Voir Daniil Medvedev complè­te­ment exploser sur un court, d’au­tant plus sur terre battue, ce n’est pas forcé­ment quelque chose d’in­ha­bi­tuel mais là on est parti dans une scène qui est complè­te­ment surréa­liste, complè­te­ment dingue et qui témoigne encore du fait d’une certaine fragi­lité lors de ce passage sur terre battue. C’était vrai­ment un craquage complet. Il a été inca­pable de rentrer dans ce combat face à Matteo Berrettini, qui a été excellent et qui aime ce court. Daniil Medvedev a semblé perdu très vite dans cette partie, il faudra voir aussi s’il n’y a pas un problème physique ou quelque chose auquel on n’a pas accès. Il n’y a pas eu de match. »

Publié le mercredi 8 avril 2026 à 14:10

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥