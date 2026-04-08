Daniil Medvedev va rapi­de­ment devoir effacer ce souvenir de sa mémoire.

Totalement surclassé par Matteo Berrettini et presque inca­pable de mettre la balle dans le court, le Russe a subi la pire défaite de sa carrière, ce mercredi, au deuxième tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo : 6–0, 6–0 après à peine 50 minutes de jeu.

Consultante pour Eurosport et présente sur le Rocher, Justine Henin n’a pas mâché ses mots au sujet de la pres­ta­tion et de l’at­ti­tude du 10e joueur mondial.

🥵 L’énorme pétage de plomb de Medvedev lors de sa déroute face à Berrettini #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/tjy61NtDN4 — Eurosport France (@Eurosport_FR) April 8, 2026

« C’est complè­te­ment fou. Voir Daniil Medvedev complè­te­ment exploser sur un court, d’au­tant plus sur terre battue, ce n’est pas forcé­ment quelque chose d’in­ha­bi­tuel mais là on est parti dans une scène qui est complè­te­ment surréa­liste, complè­te­ment dingue et qui témoigne encore du fait d’une certaine fragi­lité lors de ce passage sur terre battue. C’était vrai­ment un craquage complet. Il a été inca­pable de rentrer dans ce combat face à Matteo Berrettini, qui a été excellent et qui aime ce court. Daniil Medvedev a semblé perdu très vite dans cette partie, il faudra voir aussi s’il n’y a pas un problème physique ou quelque chose auquel on n’a pas accès. Il n’y a pas eu de match. »