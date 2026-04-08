Daniil Medvedev va rapidement devoir effacer ce souvenir de sa mémoire.
Totalement surclassé par Matteo Berrettini et presque incapable de mettre la balle dans le court, le Russe a subi la pire défaite de sa carrière, ce mercredi, au deuxième tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo : 6–0, 6–0 après à peine 50 minutes de jeu.
Consultante pour Eurosport et présente sur le Rocher, Justine Henin n’a pas mâché ses mots au sujet de la prestation et de l’attitude du 10e joueur mondial.
🥵 L’énorme pétage de plomb de Medvedev lors de sa déroute face à Berrettini #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/tjy61NtDN4— Eurosport France (@Eurosport_FR) April 8, 2026
« C’est complètement fou. Voir Daniil Medvedev complètement exploser sur un court, d’autant plus sur terre battue, ce n’est pas forcément quelque chose d’inhabituel mais là on est parti dans une scène qui est complètement surréaliste, complètement dingue et qui témoigne encore du fait d’une certaine fragilité lors de ce passage sur terre battue. C’était vraiment un craquage complet. Il a été incapable de rentrer dans ce combat face à Matteo Berrettini, qui a été excellent et qui aime ce court. Daniil Medvedev a semblé perdu très vite dans cette partie, il faudra voir aussi s’il n’y a pas un problème physique ou quelque chose auquel on n’a pas accès. Il n’y a pas eu de match. »
Publié le mercredi 8 avril 2026 à 14:10