« C’est toujours un peu éton­nant, pertur­bant presque, de le voir dans cet état‐là, mais il a besoin de ce volume. Il a très peu de rythme depuis le début de l’année et sur cette surface, on va puiser beau­coup plus dans ses réserves, les rallyes sont plus longs. Et l’air de rien, avec la tempé­ra­ture asso­ciée à la surface, ça fait beau­coup d’élé­ments à gérer pour les joueurs. Il n’est pas à son meilleur niveau mais il engrange des matchs, de la confiance et il est à nouveau au rendez‐vous des demi‐finales ici, à Monte‐Carlo, et on a vu que cela lui redon­nait vrai­ment le sourire. »