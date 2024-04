Impérial dimanche en finale contre Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas a remporté son troi­sième titre à Monte‐Carlo (2021, 2022 et 2024), lui permet­tant de retrouver le top 10 ce lundi. Aux commen­taires du match sur Eurosport, Justine Henin a commenté l’émo­tion du Grec.

« Cette semaine va compter pour Tsitsipas car on voit le bonheur qu’elle procure pour le Grec et son équipe. Ça en dit beau­coup sur les temps diffi­ciles qu’il a traversés. Il avait bien plus de temps de mal à gagner et à s’im­poser. Cette semaine, il gagne et avec la manière. C’est ça aussi qui doit lui faire plaisir et qui nous fait plaisir. Quand il déve­loppe ce tennis sur terre battue, c’est un régal. Il est revenu de très loin en demies contre Sinner. Il a montré tout au long de la semaine toutes ses qualités sur la surface. Il va nourrir des ambi­tions sur la suite de la saison sur terre battue. »