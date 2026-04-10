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Justine Henin sur Valentin Vacherot, opposé à Carlos Alcaraz en demies : « On ne va pas plomber l’am­biance ce soir »

Par
Baptiste Mulatier
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Quelques mois après son sacre aussi inat­tendu que reten­tis­sant au Masters 1000 de Shanghai, Valentin Vacherot se permet de rêver à domi­cile. À Monte‐Carlo, le Monégasque s’est hissé dans le dernier carré ce vendredi au terme d’un nouveau combat, remporté cette fois face à Alex de Minaur (6e mondial).

Peut‐il encore surprendre le monde du tennis face au numéro 1 mondial et tenant du titre, Carlos Alcaraz, en demi‐finales samedi ? 

Le défi s’annonce immense, ne serait‐ce que sur le plan physique, avec moins de 24 heures pour récu­pérer d’un quart de finale éprouvant.

« On ne va pas plomber l’ambiance ce soir. Ce sera diffi­cile de récu­pérer, mais de toute façon, ses ressources semblent inépui­sables (sourire). Il sera là demain ! », a glissé, amusée, la septuple lauréate en Grand Chelem Justine Henin au micro d’Eurosport.

Publié le vendredi 10 avril 2026 à 20:36

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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