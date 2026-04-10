Quelques mois après son sacre aussi inat­tendu que reten­tis­sant au Masters 1000 de Shanghai, Valentin Vacherot se permet de rêver à domi­cile. À Monte‐Carlo, le Monégasque s’est hissé dans le dernier carré ce vendredi au terme d’un nouveau combat, remporté cette fois face à Alex de Minaur (6e mondial).

Peut‐il encore surprendre le monde du tennis face au numéro 1 mondial et tenant du titre, Carlos Alcaraz, en demi‐finales samedi ?

Le défi s’annonce immense, ne serait‐ce que sur le plan physique, avec moins de 24 heures pour récu­pérer d’un quart de finale éprouvant.

« On ne va pas plomber l’ambiance ce soir. Ce sera diffi­cile de récu­pérer, mais de toute façon, ses ressources semblent inépui­sables (sourire). Il sera là demain ! », a glissé, amusée, la septuple lauréate en Grand Chelem Justine Henin au micro d’Eurosport.