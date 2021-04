Sans surprise, Nick Kyrgios ne parti­ci­pera pas au Masters 1000 de Monte‐Carlo et on peut même se demander si l’Australien ne zappera pas complè­te­ment la saison de terre battue. Battu au troi­sième tour de l’Open d’Australie par Dominic Thiem le 12 février dernier, Nick n’a depuis toujours pas rejoué. Son calen­drier reste pour l’ins­tant une énigme et il se pour­rait bien que même lui ne connaisse pas préci­sé­ment son programme pour les semaines à venir.

Pour Richard Gasquet, son forfait est un peu plus surpre­nant alors qu’on pouvait suggérer que son retrait du Masters 1000 de Miami était calculé afin de préparer la saison sur ocre. Mais, appa­rem­ment, le Biterrois ne serait toujours pas tota­le­ment remis de ses soucis au pied apparus à Doha.

Deux forfaits qui font donc le bonheur de Jordan Thompson et Pablo Andujar qui intègrent direc­te­ment le tableau principal.