Après un premier tour expé­ditif face à Sebastian Baez, Carlos Alcaraz retrou­vait un autre Argentin ce jeudi, à l’oc­ca­sion des huitièmes de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, en la personne de Tomas Martin Etcheverry, 30e joueur mondial.

Et le tenant du titre a dû s’employer face à l’un des meilleurs spécia­listes de la terre battue. Finalement vain­queur, 6–1, 4–6, 6–3, après 2h20 de jeu, l’Espagnol semblait vrai­ment soulagé et a chaleu­reu­se­ment féli­cité son adver­saire lors de la tradi­tion­nelle poignée de main au filet.

🗣️« Tomi, muy buen partido. Qué grande eres. »



🇪🇸🤝🇦🇷El reco­no­ci­miento de Alcaraz para Etcheverry.

pic.twitter.com/csYrZXk5AD — Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) April 9, 2026

« Tomi, c’était un super match. Tu es vrai­ment un grand cham­pion », a lâché avec toujours autant de classe le numéro 1 mondial, qui sera opposé pour la première fois de sa carrière à Alexander Bublik en quarts de finale.

Un duel parti­cu­liè­re­ment allé­chant entre deux des joueurs les plus créa­tifs du circuit.