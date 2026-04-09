Après un premier tour expéditif face à Sebastian Baez, Carlos Alcaraz retrouvait un autre Argentin ce jeudi, à l’occasion des huitièmes de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, en la personne de Tomas Martin Etcheverry, 30e joueur mondial.
Et le tenant du titre a dû s’employer face à l’un des meilleurs spécialistes de la terre battue. Finalement vainqueur, 6–1, 4–6, 6–3, après 2h20 de jeu, l’Espagnol semblait vraiment soulagé et a chaleureusement félicité son adversaire lors de la traditionnelle poignée de main au filet.
🗣️« Tomi, muy buen partido. Qué grande eres. »— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) April 9, 2026
🇪🇸🤝🇦🇷El reconocimiento de Alcaraz para Etcheverry.
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« Tomi, c’était un super match. Tu es vraiment un grand champion », a lâché avec toujours autant de classe le numéro 1 mondial, qui sera opposé pour la première fois de sa carrière à Alexander Bublik en quarts de finale.
Un duel particulièrement alléchant entre deux des joueurs les plus créatifs du circuit.
Publié le jeudi 9 avril 2026 à 18:47