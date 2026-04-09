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La classe de Carlos Alcaraz envers Etcheverry lors de l’ac­co­lade au filet : « Tomi, c’était un super match. Tu es vrai­ment un grand champion »

Par
Thomas S
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Après un premier tour expé­ditif face à Sebastian Baez, Carlos Alcaraz retrou­vait un autre Argentin ce jeudi, à l’oc­ca­sion des huitièmes de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, en la personne de Tomas Martin Etcheverry, 30e joueur mondial.

Et le tenant du titre a dû s’employer face à l’un des meilleurs spécia­listes de la terre battue. Finalement vain­queur, 6–1, 4–6, 6–3, après 2h20 de jeu, l’Espagnol semblait vrai­ment soulagé et a chaleu­reu­se­ment féli­cité son adver­saire lors de la tradi­tion­nelle poignée de main au filet. 

« Tomi, c’était un super match. Tu es vrai­ment un grand cham­pion », a lâché avec toujours autant de classe le numéro 1 mondial, qui sera opposé pour la première fois de sa carrière à Alexander Bublik en quarts de finale. 

Un duel parti­cu­liè­re­ment allé­chant entre deux des joueurs les plus créa­tifs du circuit. 

Publié le jeudi 9 avril 2026 à 18:47

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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