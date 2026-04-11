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Alcaraz, pris par surprise après sa victoire contre Vacherot : « Je venais de quitter le court quand j’ai croisé mon coach et qu’il m’a dit : ‘on va frapper quelques balles pendant 15,20 minutes’ »

Par
Baptiste Mulatier
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Il n’est pas rare de voir des joueurs retourner taper la balle quelques minutes après une victoire. Et s’il a mis fin au parcours de Valentin Vacherot en demi‐finales du Masters 1000 de Monte‐Carlo de manière plutôt auto­ri­taire (6−4, 6–4), Carlos Alcaraz reste un perfectionniste. 

Le numéro 1 mondial et son équipe n’ont visi­ble­ment pas été plei­ne­ment satis­faits de certains aspects de son jeu. L’Espagnol a ainsi choisi de retourner s’entraîner sur le court des Princes environ une heure après sa victoire, à moins de 24 heures de la finale désor­mais très attendue contre Jannik Sinner.

« La déter­mi­na­tion d’Alcaraz à remporter le titre à Monte‐Carlo est telle qu’il est allé s’en­traîner après son match de demi‐finale. Il sait que face à Sinner, il devra être au top », a souligné le jour­na­liste espa­gnol José Moron, suivi par plus de 90 000 personnes sur le réseau social X. 

L’Espagnol s’est ensuite rendu en confé­rence de presse où il s’est expliqué : « Pour être honnête, je venais juste de quitter le court, j’ai direc­te­ment vu Samuel (Lopez, son coach, ndlr), ce qui m’a surpris, qui m’a dit : ‘je réserve un court pour 15 ou 20 minutes, pour frappe quelques balles et être prêt pour demain.’ J’ai joué avec un style qui, ce samedi, ne m’a pas permis de frapper la balle aussi bien que je le voulais, pour être honnête, et j’ai terminé le match sans avoir très bien servi. La meilleure chose que je puisse faire, quand je joue en tournoi : quitter le court en me sentant bien, en ayant un bon toucher de balle pour demain. Voilà pour­quoi je suis allé m’entraîner. »

Pour rappel, Carlos Alcaraz défendra son titre et sa place de numéro 1 mondial face à son grand rival, Jannik Sinner, dimanche sur le Rocher.

Publié le samedi 11 avril 2026 à 20:08

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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