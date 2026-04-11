Il n’est pas rare de voir des joueurs retourner taper la balle quelques minutes après une victoire. Et s’il a mis fin au parcours de Valentin Vacherot en demi‐finales du Masters 1000 de Monte‐Carlo de manière plutôt autoritaire (6−4, 6–4), Carlos Alcaraz reste un perfectionniste.
Le numéro 1 mondial et son équipe n’ont visiblement pas été pleinement satisfaits de certains aspects de son jeu. L’Espagnol a ainsi choisi de retourner s’entraîner sur le court des Princes environ une heure après sa victoire, à moins de 24 heures de la finale désormais très attendue contre Jannik Sinner.
« La détermination d’Alcaraz à remporter le titre à Monte‐Carlo est telle qu’il est allé s’entraîner après son match de demi‐finale. Il sait que face à Sinner, il devra être au top », a souligné le journaliste espagnol José Moron, suivi par plus de 90 000 personnes sur le réseau social X.
La determinación de Alcaraz de cara a conseguir el 🏆 en Montecarlo es tal que se ha ido a entrenar el servicio después de su partido de semifinales.— José Morón (@jmgmoron) April 11, 2026
Sabe que ante Sinner debe tener todo A PUNTO. pic.twitter.com/uRxIiTlu7H
L’Espagnol s’est ensuite rendu en conférence de presse où il s’est expliqué : « Pour être honnête, je venais juste de quitter le court, j’ai directement vu Samuel (Lopez, son coach, ndlr), ce qui m’a surpris, qui m’a dit : ‘je réserve un court pour 15 ou 20 minutes, pour frappe quelques balles et être prêt pour demain.’ J’ai joué avec un style qui, ce samedi, ne m’a pas permis de frapper la balle aussi bien que je le voulais, pour être honnête, et j’ai terminé le match sans avoir très bien servi. La meilleure chose que je puisse faire, quand je joue en tournoi : quitter le court en me sentant bien, en ayant un bon toucher de balle pour demain. Voilà pourquoi je suis allé m’entraîner. »
Pour rappel, Carlos Alcaraz défendra son titre et sa place de numéro 1 mondial face à son grand rival, Jannik Sinner, dimanche sur le Rocher.
Publié le samedi 11 avril 2026 à 20:08