Il n’est pas rare de voir des joueurs retourner taper la balle quelques minutes après une victoire. Et s’il a mis fin au parcours de Valentin Vacherot en demi‐finales du Masters 1000 de Monte‐Carlo de manière plutôt auto­ri­taire (6−4, 6–4), Carlos Alcaraz reste un perfectionniste.

Le numéro 1 mondial et son équipe n’ont visi­ble­ment pas été plei­ne­ment satis­faits de certains aspects de son jeu. L’Espagnol a ainsi choisi de retourner s’entraîner sur le court des Princes environ une heure après sa victoire, à moins de 24 heures de la finale désor­mais très attendue contre Jannik Sinner.

« La déter­mi­na­tion d’Alcaraz à remporter le titre à Monte‐Carlo est telle qu’il est allé s’en­traîner après son match de demi‐finale. Il sait que face à Sinner, il devra être au top », a souligné le jour­na­liste espa­gnol José Moron, suivi par plus de 90 000 personnes sur le réseau social X.

La deter­mi­na­ción de Alcaraz de cara a conse­guir el 🏆 en Montecarlo es tal que se ha ido a entrenar el servicio después de su partido de semi­fi­nales.



Sabe que ante Sinner debe tener todo A PUNTO. pic.twitter.com/uRxIiTlu7H — José Morón (@jmgmoron) April 11, 2026

L’Espagnol s’est ensuite rendu en confé­rence de presse où il s’est expliqué : « Pour être honnête, je venais juste de quitter le court, j’ai direc­te­ment vu Samuel (Lopez, son coach, ndlr), ce qui m’a surpris, qui m’a dit : ‘je réserve un court pour 15 ou 20 minutes, pour frappe quelques balles et être prêt pour demain.’ J’ai joué avec un style qui, ce samedi, ne m’a pas permis de frapper la balle aussi bien que je le voulais, pour être honnête, et j’ai terminé le match sans avoir très bien servi. La meilleure chose que je puisse faire, quand je joue en tournoi : quitter le court en me sentant bien, en ayant un bon toucher de balle pour demain. Voilà pour­quoi je suis allé m’entraîner. »

Pour rappel, Carlos Alcaraz défendra son titre et sa place de numéro 1 mondial face à son grand rival, Jannik Sinner, dimanche sur le Rocher.