De passage en confé­rence de presse avant le début du Masters 1000 de Monte‐Carlo, où il a triomphé deux fois par le passé (en 2021 et 2022), Stefanos Tsitsipas a fait une décla­ra­tion très forte sur Carlos Alcaraz et Jannik Sinner.

« Je pense que je dois évoluer pour être à leur niveau. Ils ont élevé le seuil du tennis. En termes d’amé­lio­ra­tion, j’ai l’im­pres­sion que le tennis n’a pas connu une telle géné­ra­tion depuis long­temps. J’ai vrai­ment l’im­pres­sion que Sinner et Alcaraz m’ont poussé à devenir meilleur. On me demande beau­coup plus main­te­nant, je dois offrir plus qu’a­vant sur le court. C’est ainsi que va la vie. Une géné­ra­tion laisse quelque chose derrière elle et la suivante essaie de l’amé­liorer ou d’of­frir une meilleure version de ce qui exis­tait auparavant. »