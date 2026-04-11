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La grande classe de Carlos Alcaraz après sa victoire contre Valentin Vacherot

Par
Baptiste Mulatier
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Il a fallu un Carlos Alcaraz très sérieux ce samedi pour mettre un terme au superbe parcours du Monégasque Valentin Vacherot en demi‐finales du Masters 1000 de Monte‐Carlo (6−4, 6–4).

Concentré, le visage fermé durant toute la partie, le numéro 1 mondial a maîtrisé son sujet pour écarter le héros local, futur 17e mondial lundi, lui qui n’était encore que 257e il y a un an à la même période.

Après la rencontre, l’Espagnol a tenu à rendre hommage à son adver­saire du jour. Sur la caméra, il a inscrit le message suivant : « Respect à Valentin ».

Classe.

Publié le samedi 11 avril 2026 à 18:02

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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