Il a fallu un Carlos Alcaraz très sérieux ce samedi pour mettre un terme au superbe parcours du Monégasque Valentin Vacherot en demi‐finales du Masters 1000 de Monte‐Carlo (6−4, 6–4).
Concentré, le visage fermé durant toute la partie, le numéro 1 mondial a maîtrisé son sujet pour écarter le héros local, futur 17e mondial lundi, lui qui n’était encore que 257e il y a un an à la même période.
Après la rencontre, l’Espagnol a tenu à rendre hommage à son adversaire du jour. Sur la caméra, il a inscrit le message suivant : « Respect à Valentin ».
“ respect to valentin” class 🙂↕️ pic.twitter.com/yeh15NC9o4— f #7inMelbourne (@fvaeey) April 11, 2026
Classe.
Publié le samedi 11 avril 2026 à 18:02