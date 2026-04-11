Il a fallu un Carlos Alcaraz très sérieux ce samedi pour mettre un terme au superbe parcours du Monégasque Valentin Vacherot en demi‐finales du Masters 1000 de Monte‐Carlo (6−4, 6–4).

Concentré, le visage fermé durant toute la partie, le numéro 1 mondial a maîtrisé son sujet pour écarter le héros local, futur 17e mondial lundi, lui qui n’était encore que 257e il y a un an à la même période.

Après la rencontre, l’Espagnol a tenu à rendre hommage à son adver­saire du jour. Sur la caméra, il a inscrit le message suivant : « Respect à Valentin ».

Classe.