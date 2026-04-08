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La légende Usain Bolt tranche clai­re­ment entre Alcaraz et Sinner et s’in­cline devant Djokovic

Par
Thomas S
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Légende vivante de l’ath­lé­tisme grâce notam­ment à ses huit médailles d’or olym­piques et ses records du monde du 100 mètres (9,58 secondes) et du 200 mètres (19,19 secondes), Usain Bolt était de passage sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo où il a pu assister aux premiers matchs de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.

Forcément inter­rogé sur sa préfé­rence entre les deux meilleurs joueurs du monde, le Jamaïcain n’a pas hésité long­temps en dési­gnant l’Espagnol, avant de s’in­cliner devant les 24 titres du Grand Chelem de Novak Djokovic. Extraits. 

Interviewer : « Le monde du tennis est actuel­le­ment divisé entre Team Sinner et Team Alcaraz. Qui choisis‐tu ?
Usain Bolt : Pour moi c’est Alcaraz, parce que je l’ai déjà rencontré. Je l’ai rencontré une fois en Espagne, donc je voterai défi­ni­ti­ve­ment pour lui.
Interviewer : À ton avis, qu’est-ce qui est le plus diffi­cile : courir le 100 mètres en 9.58 ou gagner 24 Grands Chelems comme Novak Djokovic ?
Usain Bolt : 24 Grands Chelems, sans aucun doute. C’est un athlète merveilleux. Je l’ai égale­ment rencontré plusieurs fois et c’est égale­ment une personne merveilleuse. »

Publié le mercredi 8 avril 2026 à 14:39

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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