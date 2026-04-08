Légende vivante de l’ath­lé­tisme grâce notam­ment à ses huit médailles d’or olym­piques et ses records du monde du 100 mètres (9,58 secondes) et du 200 mètres (19,19 secondes), Usain Bolt était de passage sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo où il a pu assister aux premiers matchs de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.

Forcément inter­rogé sur sa préfé­rence entre les deux meilleurs joueurs du monde, le Jamaïcain n’a pas hésité long­temps en dési­gnant l’Espagnol, avant de s’in­cliner devant les 24 titres du Grand Chelem de Novak Djokovic. Extraits.

🇯🇲 Hasta en Jamaica lo tienen claro.



🗣️ Usain Bolt elige : ¿Team Sinner o Team Alcaraz ? pic.twitter.com/zj7orUX857 — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 7, 2026

Interviewer : « Le monde du tennis est actuel­le­ment divisé entre Team Sinner et Team Alcaraz. Qui choisis‐tu ?

Usain Bolt : Pour moi c’est Alcaraz, parce que je l’ai déjà rencontré. Je l’ai rencontré une fois en Espagne, donc je voterai défi­ni­ti­ve­ment pour lui.

Interviewer : À ton avis, qu’est-ce qui est le plus diffi­cile : courir le 100 mètres en 9.58 ou gagner 24 Grands Chelems comme Novak Djokovic ?

Usain Bolt : 24 Grands Chelems, sans aucun doute. C’est un athlète merveilleux. Je l’ai égale­ment rencontré plusieurs fois et c’est égale­ment une personne merveilleuse. »