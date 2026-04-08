Légende vivante de l’athlétisme grâce notamment à ses huit médailles d’or olympiques et ses records du monde du 100 mètres (9,58 secondes) et du 200 mètres (19,19 secondes), Usain Bolt était de passage sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo où il a pu assister aux premiers matchs de Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.
Forcément interrogé sur sa préférence entre les deux meilleurs joueurs du monde, le Jamaïcain n’a pas hésité longtemps en désignant l’Espagnol, avant de s’incliner devant les 24 titres du Grand Chelem de Novak Djokovic. Extraits.
🇯🇲 Hasta en Jamaica lo tienen claro.— Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 7, 2026
🗣️ Usain Bolt elige : ¿Team Sinner o Team Alcaraz ? pic.twitter.com/zj7orUX857
Interviewer : « Le monde du tennis est actuellement divisé entre Team Sinner et Team Alcaraz. Qui choisis‐tu ?
Usain Bolt : Pour moi c’est Alcaraz, parce que je l’ai déjà rencontré. Je l’ai rencontré une fois en Espagne, donc je voterai définitivement pour lui.
Interviewer : À ton avis, qu’est-ce qui est le plus difficile : courir le 100 mètres en 9.58 ou gagner 24 Grands Chelems comme Novak Djokovic ?
Usain Bolt : 24 Grands Chelems, sans aucun doute. C’est un athlète merveilleux. Je l’ai également rencontré plusieurs fois et c’est également une personne merveilleuse. »
Publié le mercredi 8 avril 2026 à 14:39