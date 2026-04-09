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La mise au point de Jannik Sinner : « Avec Carlos Alcaraz, nous sommes conscients de la situa­tion. Je ne cours pas après la place de numéro 1, sinon je joue­rais aussi la semaine prochaine »

Par
Thomas S
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Jannik Sinner doit certai­ne­ment en avoir ras la casquette qu’on l’in­ter­roge systé­ma­ti­que­ment sur la place de numéro 1 mondial, qu’il pour­rait reprendre à son grand rival, Carlos Alcaraz, à l’issue du Masters 1000 de Monte‐Carlo.

Mais en bon profes­sionnel, l’Italien fait le job, et il a tenu, une fois de plus, a expliqué que le trône de l’ATP n’était clai­re­ment pas sa priorité. 

« Carlos et moi sommes tous deux conscients de la situa­tion, mais nous jouons pour remporter des titres : le clas­se­ment est secon­daire pour l’ins­tant. Je ne cours pas après la place de numéro 1, sinon je joue­rais aussi la semaine prochaine. Je joue ce tournoi parce que c’est chez moi et parce que le match est le meilleur entraî­ne­ment possible. Après ce tournoi, nous compren­drons où nous pouvons nous améliorer ; les tour­nois les plus impor­tants seront Paris et Wimbledon », a déclaré en confé­rence de presse Jannik Sinner, opposé à Félix Auger‐Aliassime en quarts de finale. 

Publié le jeudi 9 avril 2026 à 18:11

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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