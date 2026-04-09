Jannik Sinner doit certainement en avoir ras la casquette qu’on l’interroge systématiquement sur la place de numéro 1 mondial, qu’il pourrait reprendre à son grand rival, Carlos Alcaraz, à l’issue du Masters 1000 de Monte‐Carlo.
Mais en bon professionnel, l’Italien fait le job, et il a tenu, une fois de plus, a expliqué que le trône de l’ATP n’était clairement pas sa priorité.
« Carlos et moi sommes tous deux conscients de la situation, mais nous jouons pour remporter des titres : le classement est secondaire pour l’instant. Je ne cours pas après la place de numéro 1, sinon je jouerais aussi la semaine prochaine. Je joue ce tournoi parce que c’est chez moi et parce que le match est le meilleur entraînement possible. Après ce tournoi, nous comprendrons où nous pouvons nous améliorer ; les tournois les plus importants seront Paris et Wimbledon », a déclaré en conférence de presse Jannik Sinner, opposé à Félix Auger‐Aliassime en quarts de finale.
Publié le jeudi 9 avril 2026 à 18:11