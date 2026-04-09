Alors qu’il vit une période plus que compliquée sportivement, 65e mondial ce lundi après sa défaite dès le premier tour à Monte‐Carlo, Stefanos s’obstine sur Twitter à passer des messages qui sont difficiles à comprendre.
Le dernier est presque inquiétant, comme si le joueur grec était en plein délire : « L’action effraie beaucoup. Le courage effraie peu. La peur s’estompe. La croissance demeure. »
Action scares many.— Stefanos Tsitsipas (@stefanos) April 9, 2026
Courage scares few.
Fear fades.
Growth stays.
Espérons qu’il retrouve un peu ses esprits et surtout qu’il fasse les efforts nécessaires pour que son tennis trouve un second souffle.
Car au‐delà ses soucis qu’il peut avoir avec son père, il est évident que pour le moment, c’est surtout sa technique et son physique qui ne sont pas au rendez‐vous.
Publié le jeudi 9 avril 2026 à 11:29