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La nouveau message un peu inquié­tant de Stefanos Tsitsipas, en roue libre : « L’action effraie beau­coup. Le courage effraie peu. La peur s’es­tompe. La crois­sance demeure »

Par
Laurent Trupiano
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Alors qu’il vit une période plus que compli­quée spor­ti­ve­ment, 65e mondial ce lundi après sa défaite dès le premier tour à Monte‐Carlo, Stefanos s’obs­tine sur Twitter à passer des messages qui sont diffi­ciles à comprendre. 

Le dernier est presque inquié­tant, comme si le joueur grec était en plein délire : « L’action effraie beau­coup. Le courage effraie peu. La peur s’es­tompe. La crois­sance demeure. »

Espérons qu’il retrouve un peu ses esprits et surtout qu’il fasse les efforts néces­saires pour que son tennis trouve un second souffle. 

Car au‐delà ses soucis qu’il peut avoir avec son père, il est évident que pour le moment, c’est surtout sa tech­nique et son physique qui ne sont pas au rendez‐vous.

Publié le jeudi 9 avril 2026 à 11:29

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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