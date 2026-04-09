Alors qu’il vit une période plus que compli­quée spor­ti­ve­ment, 65e mondial ce lundi après sa défaite dès le premier tour à Monte‐Carlo, Stefanos s’obs­tine sur Twitter à passer des messages qui sont diffi­ciles à comprendre.

Le dernier est presque inquié­tant, comme si le joueur grec était en plein délire : « L’action effraie beau­coup. Le courage effraie peu. La peur s’es­tompe. La crois­sance demeure. »

Action scares many.

Courage scares few.

Fear fades.

Growth stays. — Stefanos Tsitsipas (@stefanos) April 9, 2026

Espérons qu’il retrouve un peu ses esprits et surtout qu’il fasse les efforts néces­saires pour que son tennis trouve un second souffle.

Car au‐delà ses soucis qu’il peut avoir avec son père, il est évident que pour le moment, c’est surtout sa tech­nique et son physique qui ne sont pas au rendez‐vous.