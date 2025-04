Malgré leur riva­lité sur le court et leur grande diffé­rence d’âge, Carlos Alcaraz et Novak Djokovic entre­tiennent de très bons rapports.

Après le sacre d’Alcaraz à Monte‐Carlo, grâce à sa victoire en finale contre Lorenzo Musetti, l’homme aux 24 titres du Grand Chelem n’a pas oublié d’adresser un message à l’Espagnol, qu’il surnomme depuis quelques temps « titan ».

« Félicitations titan », a écrit le Serbe sur Instagram.

Novak Djokovic congra­tu­lates Carlos Alcaraz on his Monte‐Carlo triumph ! 🏆🙌



Class as always from Nole 👏#NovakDjokovic #CarlosAlcaraz #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/bb3BUPKiu7