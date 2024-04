C’était attendu et c’est désor­mais offi­ciel, Rafael Nadal ne parti­ci­pera pas au Masters 1000 de Monte‐Carlo qui doit débuter ce dimanche 7 avril et dont le tirage au sort aura lieu ce vendredi (à partir de 18h).

L’Espagnol, visi­ble­ment marqué, a annoncé la nouvelle sur ses réseaux sociaux avec un message peu rassu­rant concer­nant son état de santé actuel. (Pour rappel, plusieurs rumeurs ont fait état d’un problème physique qui l’empêcherait de servir correc­te­ment).

¡Hola a todos ! Están siendo tiempos difí­ciles para mí depor­ti­va­mente hablando.

Desgraciadamente os comu­nico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente mi cuerpo no me deja. pic.twitter.com/oibcC4pBXo — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 4, 2024

« Bonjour à tous ! Ce sont des moments diffi­ciles pour moi spor­ti­ve­ment parlant. Malheureusement je vous informe que je ne vais pas jouer à Monte Carlo. Mon corps ne me le permet tout simple­ment pas. Et même si je continue à travailler et à faire de mon mieux chaque jour dans l’es­poir de pouvoir parti­ciper à des tour­nois qui ont été très impor­tants pour moi, la réalité est qu’au­jourd’hui je ne peux pas. Je n’ai pas d’autre choix que d’ac­cepter la situa­tion et d’es­sayer de regarder vers l’avenir immé­diat tout en gardant l’es­poir et l’envie de me donner l’op­por­tu­nité que les choses s’amé­liorent. Un gros câlin à tous et merci pour votre amour et votre soutien ! », a écrit l’homme aux 14 Roland‐Garros qui a tenu à accom­pa­gner ce message d’une petite vidéo d’un de ses entraî­ne­ments au sein de son académie.

À noter que Rafael Nadal reste inscrit sur l’ATP 500 de Barcelone programmé la semaine après Monte‐Carlo, du 15 au 21 avril.