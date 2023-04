La nouvelle consul­tante d’Eurosport, Laura Robson, a tenu à revenir sur l’en­trée en matière plus que diffi­cile de son compa­triote Andy Murray sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo (défaite 6–1, 6–3 face à De Minaur). Selon elle, les prochaines semaines seront décisives.

« Il était très déçu de la façon dont il a joué. C’est très diffi­cile à regarder parce qu’on sait tout le travail qu’il fait en dehors du court et dans le gymnase, juste pour pouvoir jouer sur la terre battue parce que c’est très diffi­cile pour lui physi­que­ment. Il a dit que c’était l’une des pires défaites de sa carrière, qu’il se sentait mal sur le terrain et qu’il s’ex­cu­sait presque auprès du public à certains moments parce qu’il avait l’im­pres­sion de mal jouer. Je pense qu’il s’agit souvent de savoir comment on rebondit, et il n’y a personne de mieux placé qu’Andy pour le faire sur le circuit. Les deux semaines à venir seront très inté­res­santes pour Andy Murray. »