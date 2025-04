Dans des propos relayés par L’Equipe à Monte‐Carlo, où il a battu Lorenzo Musetti en finale dimanche, Carlos Alcaraz a révélé avoir été affecté par les critiques après ses défaites contre Jack Draper en demi‐finales à Indian Wells et face à David Goffin dès son entrée en lice à Miami.

« J’ai traversé un mois compliqué et il m’était diffi­cile de rentrer sur le court, de ne pas penser à tout cela. Quand vous ne gagnez pas ou que les gens ont de très grandes attentes à votre égard, ça parle beau­coup. Je me suis simple­ment rendu compte que je n’avais pas à penser à tout ça et que je devais juste me concen­trer sur moi‐même, mon équipe, ma famille, mes amis. Peu importe ce qu’il se passe sur le terrain, que je perde ou que je gagne, je dois quitter le court heureux. »