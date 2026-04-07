Carlos Alcaraz ne se fait pas d’illusions.
Interrogé sur sa place de numéro 1 mondial, menacée par Jannik Sinner, à l’issue de sa victoire tranquille au deuxième tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo (6−1, 6–3 contre Baez) l’Espagnol a reconnu qu’il s’attendait tout simplement à la perdre lors de cette saison sur terre battue.
« Pour être honnête, je vais perdre la place de n°1 mondial. Je ne sais pas si ce sera lors de ce tournoi ou du prochain. Je dois défendre beaucoup de points, et ce sera très difficile de tous les conserver. Et même si j’y parviens, Sinner va en gagner sur les tournois où il n’a aucun point à défendre. Je vais juste essayer de jouer mon meilleur tennis et on verra ce qu’il se passe. La place de n°1 n’est pas dans mon esprit pour le moment. J’essaie simplement de me sentir le mieux possible sur terre battue et de voir comment la saison va se dérouler », a déclaré le tenant du titre sur le Rocher, qui va également devoir défendre les points de sa finale à Barcelone et de ses titres à Rome et Roland‐Garros, tandis que Sinner n’avait joué que les deux derniers tournois en 2025, pour deux finales, perdues, face à ce même Alcaraz.
Publié le mardi 7 avril 2026 à 15:55