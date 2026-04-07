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L’aveu de Carlos Alcaraz sur son duel à distance avec Jannik Sinner : « Pour être honnête, je vais perdre la place de numéro 1 mondial »

Par
Thomas S
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Netto Atp finals 2025 Turino - 16/11/2025 -

Carlos Alcaraz ne se fait pas d’illusions.

Interrogé sur sa place de numéro 1 mondial, menacée par Jannik Sinner, à l’issue de sa victoire tran­quille au deuxième tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo (6−1, 6–3 contre Baez) l’Espagnol a reconnu qu’il s’at­ten­dait tout simple­ment à la perdre lors de cette saison sur terre battue.

« Pour être honnête, je vais perdre la place de n°1 mondial. Je ne sais pas si ce sera lors de ce tournoi ou du prochain. Je dois défendre beau­coup de points, et ce sera très diffi­cile de tous les conserver. Et même si j’y parviens, Sinner va en gagner sur les tour­nois où il n’a aucun point à défendre. Je vais juste essayer de jouer mon meilleur tennis et on verra ce qu’il se passe. La place de n°1 n’est pas dans mon esprit pour le moment. J’essaie simple­ment de me sentir le mieux possible sur terre battue et de voir comment la saison va se dérouler », a déclaré le tenant du titre sur le Rocher, qui va égale­ment devoir défendre les points de sa finale à Barcelone et de ses titres à Rome et Roland‐Garros, tandis que Sinner n’avait joué que les deux derniers tour­nois en 2025, pour deux finales, perdues, face à ce même Alcaraz. 

Publié le mardi 7 avril 2026 à 15:55

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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