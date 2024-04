Après avoir remporté ce dimanche son troi­sième titre à Monte‐Carlo, grâce à sa victoire en finale contre Casper Ruud, Stefanos Tsitsipas a fait quelques confi­dences à L’Equipe. Le double fina­liste en Grand Chelem a notam­ment évoqué son plus rêve.

« Parfois, la vie vous met un coup de vieux, quand vous vous retournez sur certains moments clés. Vous savez, quand j’avais 18–19 ans et que je me proje­tais sur où j’en serais à 25 ans, je pense que je me voyais avec un titre du Grand Chelem. Mais je suis toujours en quête, et j’es­saie de main­tenir ce rêve en vie. »