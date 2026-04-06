Avant de commencer la tournée sur terre battue à Monte‐Carlo, où il affron­tera lors de son entrée en lice au deuxième tour Cristian Garin ou Matteo Arnaldi, Alexander Zverev a dressé un bilan de son bilan au micro de Tennis TV.

« Mon début d’année a été très positif, bien sûr. J’aurais aimé remporter un tournoi, surtout à Miami où je pense avoir parti­cu­liè­re­ment bien joué. Je pense que le match contre Jannik a été plus serré que ne le laisse penser le score (6−3, 7–6). J’ai eu mes chances dans le deuxième set, mais il a remporté le ‘Sunshine Double’ en jouant de manière incroyable. C’est le meilleur joueur du monde sur surface dure en ce moment », a déclaré le numéro 3 mondial dans des propos relayés par Punto de Break.

A noter que Zverev pour­rait retrouver Sinner en demi‐finales sur le Rocher.