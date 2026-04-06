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L’avis tranché de Zverev sur Alcaraz et Sinner avant leur retour sur terre battue : « C’est le meilleur joueur du monde sur dur en ce moment »

Par
Baptiste Mulatier
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Avant de commencer la tournée sur terre battue à Monte‐Carlo, où il affron­tera lors de son entrée en lice au deuxième tour Cristian Garin ou Matteo Arnaldi, Alexander Zverev a dressé un bilan de son bilan au micro de Tennis TV.

« Mon début d’année a été très positif, bien sûr. J’aurais aimé remporter un tournoi, surtout à Miami où je pense avoir parti­cu­liè­re­ment bien joué. Je pense que le match contre Jannik a été plus serré que ne le laisse penser le score (6−3, 7–6). J’ai eu mes chances dans le deuxième set, mais il a remporté le ‘Sunshine Double’ en jouant de manière incroyable. C’est le meilleur joueur du monde sur surface dure en ce moment », a déclaré le numéro 3 mondial dans des propos relayés par Punto de Break.

A noter que Zverev pour­rait retrouver Sinner en demi‐finales sur le Rocher. 

Publié le lundi 6 avril 2026 à 09:42

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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