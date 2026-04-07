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Le coup droit surpuis­sant de Carlos Alcaraz, flashé à une vitesse indécente…

Par
Thomas S
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Carlos Alcaraz ne fait pas dans la dentelle.

Opposé ce mardi à Sebastian Baez, au deuxième tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo, et facile vain­queur, 6–1, 6–3, en seule­ment 1h10 de jeu, le numéro 1 mondial a lâché un véri­table missile lors du début de match.

L’Espagnol a en effet réussi un coup droit gagnant super­so­nique flashé à pas moins de 184 km/h. Jugez donc par vous‐même… 

L’Argentin n’a pu que constater les dégâts.

Publié le mardi 7 avril 2026 à 15:25

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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