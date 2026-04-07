Carlos Alcaraz ne fait pas dans la dentelle.
Opposé ce mardi à Sebastian Baez, au deuxième tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo, et facile vainqueur, 6–1, 6–3, en seulement 1h10 de jeu, le numéro 1 mondial a lâché un véritable missile lors du début de match.
L’Espagnol a en effet réussi un coup droit gagnant supersonique flashé à pas moins de 184 km/h. Jugez donc par vous‐même…
Coup droit flashé à 184 km/h : Alcaraz, « c’est monstrueux » 😮 pic.twitter.com/JhzYBJbAHs— Eurosport France (@Eurosport_FR) April 7, 2026
L’Argentin n’a pu que constater les dégâts.
Publié le mardi 7 avril 2026 à 15:25