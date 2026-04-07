Carlos Alcaraz ne fait pas dans la dentelle.

Opposé ce mardi à Sebastian Baez, au deuxième tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo, et facile vain­queur, 6–1, 6–3, en seule­ment 1h10 de jeu, le numéro 1 mondial a lâché un véri­table missile lors du début de match.

L’Espagnol a en effet réussi un coup droit gagnant super­so­nique flashé à pas moins de 184 km/h. Jugez donc par vous‐même…

Coup droit flashé à 184 km/h : Alcaraz, « c’est mons­trueux » 😮 pic.twitter.com/JhzYBJbAHs — Eurosport France (@Eurosport_FR) April 7, 2026

L’Argentin n’a pu que constater les dégâts.