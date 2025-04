Bien arrivé sur les instal­la­tions du Masters 1000 de Monte‐Carlo, qui doit débuter ce dimanche (du 6 au 13 avril), Stefanos Tsitsipas, le tenant du titre, a pris ses marques sur la terre battue, mais pas que.

Le joueur grec a égale­ment fait connais­sance avec la mascotte du tournoi : le chien, Sam, un Golden retriever. Et visi­ble­ment, l’en­tente est au beau fixe.

Tsitsipas meets Tsitsipaws 🐶@steftsitsipas prac­tices with mascot Sam at the #RolexMonteCarloMasters ! pic.twitter.com/LyXT1z4vhY