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Le plan d’Auger‐Aliassime, opposé à Sinner en quarts de finale : « Il y a peut‐être plus d’op­tions sur terre battue face à lui »

Par
Thomas S
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Tennis - Monte Carlo Rolex Masters 2026 - ATP - 08/04/2026 - Valentin Vacherot - Monaco

S’il a béné­ficié de l’abandon de Casper Ruud ce jeudi (7−5, 2–2), Félix Auger‐Aliassime semblait malgré tout avoir pris l’as­cen­dant sur le Norvégien, notam­ment d’un point de vue physique.

Une donnée fonda­men­tale pour le Québécois alors que son futur adver­saire en quarts de finale du Masters 1000 de Monte‐Carlo, Jannik Sinner, a montré des signes de faiblesse à dans ce secteur face à Machac. 

Mais la clé sera aussi tactique, comme l’a expliqué l’ac­tuel 7e joueur mondial chez nos confrères de L’Équipe.

« Ce sont les rendez‐vous que je veux jouer, mon objectif en arri­vant ici. Il y a peut‐être plus d’op­tions sur terre battue face à Sinner, plus le temps de jouer. Tu peux jouer avec un peu plus de hauteur, et c’est bien parce que tout ce qui est entre son épaule et sa hanche, il ne rate presque jamais. On a vu que Carlos (Alcaraz), quand il le joue, il essaie de mettre la balle un peu au‐dessus de l’épaule… », a expliqué FAA, opposé pour la huitième fois de sa carrière à Jannik Sinner (3 victoires pour 4 défaites). 

Publié le vendredi 10 avril 2026 à 09:36

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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