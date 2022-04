Si le début du tournoi s’est joué dans des condi­tions presque idéales, le plus grand ennemi du tennis s’est invité ce mardi sur le bord de la Méditerranée. Cela peut avoir une vraie influence sur la qualité du tennis proposé ce jour mais aussi sur les résul­tats. On peut donc avoir de vraies surprises car certains joueurs ont horreur des bour­rasques mais aussi de la pous­sière. On sait que Nole avec son jeu et sa tech­nique n’est pas spécia­le­ment à l’aise quand Eole se déchaîne, ce qui devrait aussi être le cas de son adver­saire du jour Davidovich Fokina qui aime le rythme et les longs rallyes, deux acti­vités à pros­crire ce jour pour être efficace.

De votre envoyé spécial à Monte‐Carlo