Après le duel de très haut‐niveau entre Sinner et Rune, on est vrai­ment descendu en gamme. D’un côté Djokovic à la limite de l’in­so­la­tion et de l’autre De Minaur accu­mu­lant les fautes directes dans les moments importants.

Au final, on a donc assisté à un match digne d’un premier tour sans réelle saveur.

Comme il l’avait expliqué en confé­rence de presse, Novak ne sait pas exac­te­ment où il en est physi­que­ment. Le moins que l’on puisse dire c’est que cela a été assez visible ce vendredi.

Most Masters 1000 titles (40)

Most Masters 1000 finals (58)

Most Masters 1000 semi‐finals (77) 🆕



Mastery, @DjokerNole ✨ pic.twitter.com/E3fzxaFh7X — Roland‐Garros (@rolandgarros) April 12, 2024

Lent, souvent à bout de souffle, il n’est jamais parvenu à déborder son adver­saire. A chaque chan­ge­ment de coté le Serbe faisait de drôles de grimaces mais parve­nait quand même à mener les débats dans un duel où les deux cham­pions avaient bien du mal à tenir leur service.

Nole s’en sort fina­le­ment en deux manches mais le scénario aurait pu être diffé­rent si l’Australien avauit été plus incisif dans le money time.

Nole devra être beau­coup plus tonique samedi s’il veut accéder à la finale programmée dimanche.