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Les mots forts de Griekspoor après sa défaite contre Monfils : « C’était un combat contre moi‐même, puis encore contre moi‐même, et enfin contre lui »

Par
Baptiste Mulatier
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Invité pour son tout dernier Masters 1000 de Monte‐Carlo, Gaël Monfils s’est offert Tallon Griekspoor au premier tour (6–7[7], 6–1, 6–4).

Le Néerlandais, 32e mondial, est apparu assez écoeuré et remonté contre lui‐même après sa défaite contre le vétéran français. 

« Ça a été un combat dès le premier point. Même si on prend un break dès le début, on se rattrape très vite. On se fait même breaker deux fois de manière lâche, je crois. Très mauvais service, très mauvais jeu, très peu de mouve­ment. Je ne vois pas grand‐chose de positif à retirer de ce match. C’était un combat contre moi‐même, d’abord contre moi‐même, ensuite contre moi‐même, puis encore contre moi‐même, et enfin contre lui. »

Un match à oublier pour Griekspoor, tandis que Monfils tentera de prolonger l’aven­ture face au 10e joueur mondial, Alexander Bublik.

Publié le lundi 6 avril 2026 à 11:38

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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