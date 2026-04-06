Invité pour son tout dernier Masters 1000 de Monte‐Carlo, Gaël Monfils s’est offert Tallon Griekspoor au premier tour (6–7[7], 6–1, 6–4).

Le Néerlandais, 32e mondial, est apparu assez écoeuré et remonté contre lui‐même après sa défaite contre le vétéran français.

« Ça a été un combat dès le premier point. Même si on prend un break dès le début, on se rattrape très vite. On se fait même breaker deux fois de manière lâche, je crois. Très mauvais service, très mauvais jeu, très peu de mouve­ment. Je ne vois pas grand‐chose de positif à retirer de ce match. C’était un combat contre moi‐même, d’abord contre moi‐même, ensuite contre moi‐même, puis encore contre moi‐même, et enfin contre lui. »

‘Dat slaat 𝐧𝐞𝐫𝐠𝐞𝐧𝐬 op en heeft 𝐧𝐢𝐞𝐭𝐬 met tennis te maken’ 😞



De kritische Tallon Griekspoor kan ‘weinig goeds’ halen uit zijn ‘matige’ optreden tegen Gaël Monfils in Monte Carlo en stelt dat er werk aan de winkel is 💬#ZiggoSport #RolexMonteCarloMasters #atptour pic.twitter.com/ju68OE1Khn — Ziggo Sport (@ZiggoSport) April 5, 2026

Un match à oublier pour Griekspoor, tandis que Monfils tentera de prolonger l’aven­ture face au 10e joueur mondial, Alexander Bublik.