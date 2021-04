Le vaccin est en train tout douce­ment de prendre une grosse ampleur sur le circuit profes­sionnel. Après les diffé­rentes réti­cences de joueurs et joueuses à propos de l’uti­lité réelle d’une vacci­na­tion, l’ATP et la WTA n’ont pas tardé à réagir derniè­re­ment avec un commu­niqué. Ce jeudi, c’est au tour de l’or­ga­ni­sa­tion du Masters 1000 de Monte‐Carlo d’évo­quer ce vaccin dans sa fiche détaillée. Et aussi surpre­nant que cela puisse paraître, un passe droit sera accordé à toutes personnes déjà vacci­nées. Ces dernières n’au­ront pas donc pas à effec­tuer de quaran­taine norma­le­ment obli­ga­toire après présen­ta­tion d’un docu­ment attes­tant d’une vacci­na­tion contre le Covid‐19.

Si, pour le moment, quasi­ment aucun joueur n’a encore été vacciné, cette annonce pour­rait poser des soucis d’équité dans quelques semaines lorsque certains pays auront de l’avance sur d’autres sur la campagne de vacci­na­tion. Un vrai casse‐tête que devra vite résoudre les instances si elles veulent éviter une fronde de la part des joueurs défavorisés.