Qui dit tableau prin­cipal de très haute qualité, dit forcé­ment quali­fi­ca­tions relevées.

Alors que le premier tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo débu­tera offi­ciel­le­ment ce dimanche 7 avril, place avant cela au tournoi quali­fi­catif qui ressemble à s’y méprendre à un tableau d’un ATP 250.

En effet, Lucas Pouille (demi‐finaliste en 2017), Diego Schwartzman (demi‐finaliste en 2017 et 2022), Fabio Fognini (vain­queur en 2019) ou encore Dominic Thiem (double fina­liste de Roland‐Garros), vont tous se battre pour une place dans le grand tableau.

On notera la présence de six joueurs fran­çais (Cazaux, Muller, Rinderknech, Moutet, Van Assche et Gaston), en plus de Lucas Pouille.