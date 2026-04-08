Voir un joueur membre du Top 10 mondial subir une telle déconvenue est une rareté.
C’est bien pourtant bien ce qu’a vécu Daniil Medvedev ce mercredi au deuxième tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo, littéralement balayé par Matteo Berrettini sur le score sans appel de 6–0, 6–0 en moins de 50 minutes de jeu.
Si l’impression visuelle était catastrophique, avec notamment un nouveau pétage de plomb du Russe, les statistiques vont également dans ce sens. Jugez donc par vous‐même :
Los números de Medvedev en este despropósito de partido :— José Morón (@jmgmoron) April 8, 2026
-1 ace
-5 dobles faltas
-36% de primeros dentro
-Solo 9 puntos ganados con su saque
-8 puntos ganados al resto
-3 winners
-28 errores
Sin palabras 😶 pic.twitter.com/t1aR4pcG8E https://t.co/iT7SLnjIdX
- 5 doubles fautes
- 36% de services réussis
- 9 points gagnés sur son service
- 8 points gagnés en retour
- 3 coups gagnants
- 28 fautes directes
Des statistiques cataclysmiques qui se passent presque de commentaires…
Publié le mercredi 8 avril 2026 à 15:10