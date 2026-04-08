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Les statis­tiques cata­clys­miques de Medvedev lors de sa défaite 6–0, 6–0 contre Berrettini

Par
Thomas S
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Voir un joueur membre du Top 10 mondial subir une telle décon­venue est une rareté. 

C’est bien pour­tant bien ce qu’a vécu Daniil Medvedev ce mercredi au deuxième tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo, litté­ra­le­ment balayé par Matteo Berrettini sur le score sans appel de 6–0, 6–0 en moins de 50 minutes de jeu. 

Si l’im­pres­sion visuelle était catas­tro­phique, avec notam­ment un nouveau pétage de plomb du Russe, les statis­tiques vont égale­ment dans ce sens. Jugez donc par vous‐même : 

    • 5 doubles fautes
    • 36% de services réussis
    • 9 points gagnés sur son service
    • 8 points gagnés en retour
    • 3 coups gagnants
    • 28 fautes directes

    Des statis­tiques cata­clys­miques qui se passent presque de commentaires… 

    Publié le mercredi 8 avril 2026 à 15:10

    A propos de l’auteur

    Thomas S

    Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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