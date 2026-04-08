Voir un joueur membre du Top 10 mondial subir une telle décon­venue est une rareté.

C’est bien pour­tant bien ce qu’a vécu Daniil Medvedev ce mercredi au deuxième tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo, litté­ra­le­ment balayé par Matteo Berrettini sur le score sans appel de 6–0, 6–0 en moins de 50 minutes de jeu.

Si l’im­pres­sion visuelle était catas­tro­phique, avec notam­ment un nouveau pétage de plomb du Russe, les statis­tiques vont égale­ment dans ce sens. Jugez donc par vous‐même :

Los números de Medvedev en este despropó­sito de partido :



-1 ace

-5 dobles faltas

-36% de primeros dentro

-Solo 9 puntos ganados con su saque

-8 puntos ganados al resto

-3 winners

-28 errores



Sin pala­bras 😶 pic.twitter.com/t1aR4pcG8E https://t.co/iT7SLnjIdX — José Morón (@jmgmoron) April 8, 2026

5 doubles fautes

36% de services réussis

9 points gagnés sur son service

8 points gagnés en retour

3 coups gagnants

28 fautes directes

Des statis­tiques cata­clys­miques qui se passent presque de commentaires…