En atten­dant son média day sous forme de table ronde, Carlos est resté sur la terrasse du club pour assister à la fin du match entre Goffin et Nava. David a perdu en 3 sets, 7 points à 2 dans le tie‐break. Comme il a annoncé la fin de sa carrière pour cette année, il a donc eu le droit à une belle ovation.

From one talent to another. 🥹 ❤️



World No. 1 @carlosalcaraz stops by to pay respect to David Goffin, who bows out of the #RolexMonteCarloMasters for the final time ! pic.twitter.com/QFv88Q5VxY — Tennis TV (@TennisTV) April 5, 2026

Carlos qui connait bien le tennis y a parti­cipé à sa manière. Encore un beau geste de l’Espagnol qui sait que David Goffin a été 7ème mondial (Novembre 2020), fina­liste du Masters (2017), et de 8 autres finales pour fina­le­ment remporter 6 trophées dans sa carrière.