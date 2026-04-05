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L’hommage plus que classe de Carlos Alcaraz à David Goffin, chapeau l’artiste !

Par
Jean Muller
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En atten­dant son média day sous forme de table ronde, Carlos est resté sur la terrasse du club pour assister à la fin du match entre Goffin et Nava. David a perdu en 3 sets, 7 points à 2 dans le tie‐break. Comme il a annoncé la fin de sa carrière pour cette année, il a donc eu le droit à une belle ovation.

Carlos qui connait bien le tennis y a parti­cipé à sa manière. Encore un beau geste de l’Espagnol qui sait que David Goffin a été 7ème mondial (Novembre 2020), fina­liste du Masters (2017), et de 8 autres finales pour fina­le­ment remporter 6 trophées dans sa carrière.

Publié le dimanche 5 avril 2026 à 16:40

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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