En attendant son média day sous forme de table ronde, Carlos est resté sur la terrasse du club pour assister à la fin du match entre Goffin et Nava. David a perdu en 3 sets, 7 points à 2 dans le tie‐break. Comme il a annoncé la fin de sa carrière pour cette année, il a donc eu le droit à une belle ovation.
From one talent to another. 🥹 ❤️— Tennis TV (@TennisTV) April 5, 2026
World No. 1 @carlosalcaraz stops by to pay respect to David Goffin, who bows out of the #RolexMonteCarloMasters for the final time ! pic.twitter.com/QFv88Q5VxY
Carlos qui connait bien le tennis y a participé à sa manière. Encore un beau geste de l’Espagnol qui sait que David Goffin a été 7ème mondial (Novembre 2020), finaliste du Masters (2017), et de 8 autres finales pour finalement remporter 6 trophées dans sa carrière.
Publié le dimanche 5 avril 2026 à 16:40