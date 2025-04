Alors que les prévi­sions métro­lo­giques pour la journée de dimanche sont tout sauf rassu­rantes, l’or­ga­ni­sa­tion du Masters 1000 de Monte‐Carlo a décidé d’an­ti­ciper le plus tôt possible en avan­çant l’ho­raire de la finale.

Initialement prévue à 15 heures, la finale de cette édition 2025 aura lieu à 12 heures.

NEWS :



Due to the weather fore­cast for Sunday, in consul­ta­tion with ATP offi­cials, the Tournament orga­ni­sers have decided to sche­dule the Singles Final at 12:00 PM on Court Rainier III in order to give the best oppor­tu­nity to success­fully complete this incre­dible 2025 edition. pic.twitter.com/u4bZxT1cEO