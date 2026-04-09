Il y a des joueurs qui ont la classe incarnée. C’est notamment le cas de Félix Auger‐Aliassime, toujours aussi humble et attentionné.
En difficulté au début de son huitième de finale face à Casper Ruud (mené 3–0), ce jeudi, sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo, le Québécois, finalement vainqueur du premier set (7−5) a vu son adversaire jeter l’éponge au début du deuxième à cause d’une blessure au mollet.
Not the way you want it to end 😢 @CasperRuud98 retires at 5–7 2–2, due to injury, sending Auger‐Aliassime into the quarter‐finals#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/uQDNXcMIoH— Tennis TV (@TennisTV) April 9, 2026
Du coup, le prochain adversaire de Jannik Sinner en quarts de finale a eu des mots plus que sympathiques pour le Norvégien.
« C’était un très bon niveau au premier set, il a pris de l’avance au début mais je faisais de bonnes choses, j’ai essayé de rester calme puisqu’il a eu de la réussite, il a très bien joué, il a fait ce qu’il fallait faire. Mais le fait de rester calme et de faire confiance à mon jeu, de savoir que j’ai tout ce qu’il faut dans mon jeu pour revenir m’a aidé à recoller au score. J’étais prêt à ce que le match continue et c’est vrai qu’il s’est blessé subitement au début du deuxième set, c’était un peu inattendu mais c’est comme ça. Je suis mal pour lui, j’espère qu’il n’y a rien de grave et qu’il pourra revenir rapidement sur le circuit. »
Publié le jeudi 9 avril 2026 à 15:58