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L’immense classe de Félix Auger‐Aliassime, vain­queur de Casper Ruud sur abandon : « Je suis mal pour lui »

Par
Thomas S
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Tennis - Monte Carlo Rolex Masters 2026 - ATP - 08/04/2026 - Valentin Vacherot - Monaco

Il y a des joueurs qui ont la classe incarnée. C’est notam­ment le cas de Félix Auger‐Aliassime, toujours aussi humble et attentionné.

En diffi­culté au début de son huitième de finale face à Casper Ruud (mené 3–0), ce jeudi, sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo, le Québécois, fina­le­ment vain­queur du premier set (7−5) a vu son adver­saire jeter l’éponge au début du deuxième à cause d’une bles­sure au mollet. 

Du coup, le prochain adver­saire de Jannik Sinner en quarts de finale a eu des mots plus que sympa­thiques pour le Norvégien. 

« C’était un très bon niveau au premier set, il a pris de l’avance au début mais je faisais de bonnes choses, j’ai essayé de rester calme puis­qu’il a eu de la réus­site, il a très bien joué, il a fait ce qu’il fallait faire. Mais le fait de rester calme et de faire confiance à mon jeu, de savoir que j’ai tout ce qu’il faut dans mon jeu pour revenir m’a aidé à recoller au score. J’étais prêt à ce que le match continue et c’est vrai qu’il s’est blessé subi­te­ment au début du deuxième set, c’était un peu inat­tendu mais c’est comme ça. Je suis mal pour lui, j’es­père qu’il n’y a rien de grave et qu’il pourra revenir rapi­de­ment sur le circuit. »

Publié le jeudi 9 avril 2026 à 15:58

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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