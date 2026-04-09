Il y a des joueurs qui ont la classe incarnée. C’est notam­ment le cas de Félix Auger‐Aliassime, toujours aussi humble et attentionné.

En diffi­culté au début de son huitième de finale face à Casper Ruud (mené 3–0), ce jeudi, sur le Masters 1000 de Monte‐Carlo, le Québécois, fina­le­ment vain­queur du premier set (7−5) a vu son adver­saire jeter l’éponge au début du deuxième à cause d’une bles­sure au mollet.

Not the way you want it to end 😢 @CasperRuud98 retires at 5–7 2–2, due to injury, sending Auger‐Aliassime into the quarter‐finals#RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/uQDNXcMIoH — Tennis TV (@TennisTV) April 9, 2026

Du coup, le prochain adver­saire de Jannik Sinner en quarts de finale a eu des mots plus que sympa­thiques pour le Norvégien.

« C’était un très bon niveau au premier set, il a pris de l’avance au début mais je faisais de bonnes choses, j’ai essayé de rester calme puis­qu’il a eu de la réus­site, il a très bien joué, il a fait ce qu’il fallait faire. Mais le fait de rester calme et de faire confiance à mon jeu, de savoir que j’ai tout ce qu’il faut dans mon jeu pour revenir m’a aidé à recoller au score. J’étais prêt à ce que le match continue et c’est vrai qu’il s’est blessé subi­te­ment au début du deuxième set, c’était un peu inat­tendu mais c’est comme ça. Je suis mal pour lui, j’es­père qu’il n’y a rien de grave et qu’il pourra revenir rapi­de­ment sur le circuit. »